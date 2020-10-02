Alguém sabe o que há de novo no RN?
Ruy Christian Hoffmann:
KKKKK! Caiu na pegadinha do MQL5... é só propaganda para instalar o MT5.
Jonathan Pereira:
kkkkkkkkkkkkkk.....
aqui está assim
Rogério e Jonathan
kkkkkkkkkkkk
LAMENTÁVEL...
Se considerarmos os Direitos e Deveres dos Seres Pequenos aqui na Comunidade, e do que a Metaquotes pode fazer em termos de Marketing...
De novo, LAMENTÁVEL...
:(
Mas enfim, nada como um software proprietário, sitiado em uma terra longínqua como o Chipre...
Pessoal, pergunta boba mas me bateu a curiosidade.
No topo do site MQL5 aparece: "MetaTrader 5 agora no Rio Grande do Norte".
O que é que não havia e agora existe? Servidor novo? ou...?
Ao clicar no link apenas baixa o MT5.