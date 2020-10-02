Alguém sabe o que há de novo no RN?

Pessoal, pergunta boba mas me bateu a curiosidade.

No topo do site MQL5 aparece:  "MetaTrader 5 agora no Rio Grande do Norte". 

O que é que não havia e agora existe?  Servidor novo? ou...?

Ao clicar no link apenas baixa o MT5.

 
Ruy Christian Hoffmann:


KKKKK!  Caiu na pegadinha do MQL5... é só propaganda para instalar o MT5.

 
Rogerio Giannetti Torres:

kkkkkkkkkkkkkk.....

aqui está assim


 
Jonathan Pereira:

Rogério e Jonathan

kkkkkkkkkkkk

 

LAMENTÁVEL...

Se considerarmos os Direitos e Deveres dos Seres Pequenos aqui na Comunidade, e do que a Metaquotes pode fazer em termos de Marketing...


De novo, LAMENTÁVEL...

:(


Mas enfim, nada como um software proprietário, sitiado em uma terra longínqua como o Chipre...

