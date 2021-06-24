Robô Virtual Trade Pad
Boa tarde, uso o Robô Virtual Trade Pad para fazer minhas operações, estou na conta demo e opero com 100 lotes, clico apenas 1 vez mas aparece que cliquei 2, 3 vezes. Será que isto é um problema do Virtual Trade Pad? Estou na conta demo, tenho medo de quando entrar na conta real tenha o mesmo problema.
Obrigada
Uma dica, já que você está iniciando opere com menos contratos.
olá, Cristi. Eu tenho o mesmo problema. Nunca foi resolvido e ninguém da comunidade tb me deu alguma resposta que pudesse ajudar, infelizmente. Se alguém conseguir ajudar, eu e Cristi agradecemos
Ta ai, no mercado tem os comentários e a discussão, justamente para vc alertar ou perguntar coisas para o autor.....e tbm tem o usuário que fez a ferramenta logo abaixo, nada impede de mandar uma msg para ele...
Não há como vc ter algum tipo de suporte aqui, a ferramenta não é de código aberto...
Ultima mensagem respondida na aba de comentários é de ontem, então o autor não se recusa dar manutenção/suporte a ferramenta, uma vez que olhando para o seu perfil é visível que tem produtos a muito tempo...
Enfim basta querer procurar....
Vocês sabem de algum manual em português ou inglês para o VTP, só achei em russo.. obrigada
Você pode encontrar um link para as instruções de inglês.
Todas as perguntas - é melhor escrever na seção Discussão do produto!
Eu comprei o VTD e funcionou direitinho no meu note. Mas to precisando instalar num computador e ele falha sempre que clico em instalar. Alguém sabe pq ou como resolver isso?
