Boa tarde, uso o Robô Virtual Trade Pad para fazer minhas operações, estou na conta demo e opero com 100 lotes, clico apenas 1 vez mas aparece que cliquei 2, 3 vezes. Será que isto é um problema do Virtual Trade Pad? Estou na conta demo, tenho medo de quando entrar na conta real tenha o mesmo problema.


Obrigada

Arquivos anexados:
Volumes_acima_de_100_lotes.png  429 kb
cristi_oliveira:

Uma dica, já que você está iniciando opere com menos contratos.

 

olá, Cristi. Eu tenho o mesmo problema. Nunca foi resolvido e ninguém da comunidade tb me deu alguma resposta que pudesse ajudar, infelizmente. Se alguém conseguir ajudar, eu e Cristi agradecemos

 

Vocês já pensaram em entrar em contato com o desenvolvedor da ferramenta ? 

Já que é um produto do mercado, quem vai dar suporte é o vendedor, concordam ?

 
Oi, Jonathan! Eu não consigo achar de jeito nenhum o contato do suporte deles. Por isto estou pedindo ajuda por aqui. Se você puder me ajudar nisto, agradeço! Atualmente o meu VTD parou inclusive de funcionar.... já não mais o que faço. 
 
MARITRADER20:
Ta ai, no mercado tem os comentários e a discussão, justamente para vc alertar ou perguntar coisas para o autor.....e tbm tem o usuário que fez a ferramenta logo abaixo, nada impede de mandar uma msg para ele...

Não há como vc ter algum tipo de suporte aqui, a ferramenta não é de código aberto...


Ultima mensagem respondida na aba de comentários é de ontem, então o autor não se recusa dar manutenção/suporte a ferramenta, uma vez que olhando para o seu perfil é visível que tem produtos a muito tempo...

Enfim basta querer procurar....



 
Vocês sabem de algum manual em português ou inglês para o VTP, só achei em russo.. obrigada
 
Bruna Lazzarotto :
Vocês sabem de algum manual em português ou inglês para o VTP, só achei em russo.. obrigada


Você pode encontrar um link para as instruções de inglês.

Todas as perguntas - é melhor escrever na seção Discussão do produto!

 

Eu comprei o VTD e funcionou direitinho no meu note. Mas to precisando instalar num computador e ele falha sempre que clico em instalar. Alguém sabe pq ou como resolver isso?

