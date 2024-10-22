As linhas da ordem não aparecem na tela do MT5

As linhas da ordem não aparecem na tela do MT5.


Clico para fazer uma ordem de compra ou venda, e as linhas tracejadas de ENTRADA, TP e SL não aparecem na tela.

Somente aparecem as setas de histórico da operação.

 
A primeira coisa que alguém deve fazer antes de operar QUALQUER plataforma é aprender tudo sobre ela.

---

F8 > SHOW > TRADE LEVELS


 
Boa noite,

Veja se está ativada a opção de ver os níveis: botão direito no gráfico e depois "Níveis de negociação".

Diga se resolve.

Sorte!

 
achei o problema, vá em F8 > ESQUEMA DE CORES> ESCOLHA O TEMA ; GREEN ON BLACK - 

DEMOREI MUITO PARA DESCOBRIR, espero ter ajudado

 
Muito obrigada, me ajudou muito, colocar no Green on Black realmente funcionou.
