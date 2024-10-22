As linhas da ordem não aparecem na tela do MT5
As linhas da ordem não aparecem na tela do MT5.
Clico para fazer uma ordem de compra ou venda, e as linhas tracejadas de ENTRADA, TP e SL não aparecem na tela.
Somente aparecem as setas de histórico da operação.
A primeira coisa que alguém deve fazer antes de operar QUALQUER plataforma é aprender tudo sobre ela.
---
F8 > SHOW > TRADE LEVELS
As linhas da ordem não aparecem na tela do MT5.
Clico para fazer uma ordem de compra ou venda, e as linhas tracejadas de ENTRADA, TP e SL não aparecem na tela.
Somente aparecem as setas de histórico da operação.
Boa noite,
Veja se está ativada a opção de ver os níveis: botão direito no gráfico e depois "Níveis de negociação".
Diga se resolve.
Sorte!
Boa noite,
Veja se está ativada a opção de ver os níveis: botão direito no gráfico e depois "Níveis de negociação".
Diga se resolve.
Sorte!
achei o problema, vá em F8 > ESQUEMA DE CORES> ESCOLHA O TEMA ; GREEN ON BLACK -
DEMOREI MUITO PARA DESCOBRIR, espero ter ajudado
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
As linhas da ordem não aparecem na tela do MT5.
Clico para fazer uma ordem de compra ou venda, e as linhas tracejadas de ENTRADA, TP e SL não aparecem na tela.
Somente aparecem as setas de histórico da operação.