Problemas ao executar ordens em ativos de Ações.
Pessoal alguém poderia ajudar com isto?
Estou tentando abrir ordem em ações
trade.Buy(100, _Symbol, 0.000, 0.000, 0.000, NULL);
Dai recebo essa mensagem
2020.07.20 19:01:04.043 2020.01.02 10:05:05 CTrade::OrderSend: exchange buy 100.00 BTOW3F [invalid volume]