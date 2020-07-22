Problemas ao executar ordens em ativos de Ações.

Pessoal alguém poderia ajudar com isto?

Estou tentando abrir ordem em ações 


trade.Buy(100, _Symbol, 0.000, 0.000, 0.000, NULL);


Dai recebo essa mensagem 

2020.07.20 19:01:04.043  2020.01.02 10:05:05   CTrade::OrderSend: exchange buy 100.00 BTOW3F [invalid volume]

 
Boa noite,


