Configuração do Servidor MetaBrazil-Demo no MT5 Build 2497

Novo comentário
 

Prezados, boa noite.

Eu realizei o donwload do software MetaTrader5 versão 5.00 build 2497 e gostaria da sua ajuda para configurar o servidor da EMC2Trading.com.br, que entendo ser o MetaBrazil-Demo. Ao tentar criar um nova conta, o único servidor a que tenho acesso é o MetaQuotes-Demo.

Eu tentei realizar o download do MT5 no site de EMC2, que diz já vir configurado, mas há um erro no envio do convite para o e-mail que tento cadastrar. Por isso a minha tentativa de tentar configurar a versão "padrão".

Obrigado.

 
Romolo Disconzi:

Prezados, boa noite.

Eu realizei o donwload do software MetaTrader5 versão 5.00 build 2497 e gostaria da sua ajuda para configurar o servidor da EMC2Trading.com.br, que entendo ser o MetaBrazil-Demo. Ao tentar criar um nova conta, o único servidor a que tenho acesso é o MetaQuotes-Demo.

Eu tentei realizar o download do MT5 no site de EMC2, que diz já vir configurado, mas há um erro no envio do convite para o e-mail que tento cadastrar. Por isso a minha tentativa de tentar configurar a versão "padrão".

Obrigado.

Você tem que buscar a corretora pelo nome ou site na tela de abrir nova conta 



 
Jonathan Pereira:

Você tem que buscar a corretora pelo nome ou site na tela de abrir nova conta 


Muito obrigado, Jonathan!

 

Boa tarde!


Eu estou com o mesmo problema do colega, porém ao digitar "MetaBrazil-Demo" nessa janela que você mencionou e clicar em "Encontre sua corretora" nada acontece. Eu consegui adicionar XP, Genial, etc, mas a MetaBrazil-Demo nao... poderia ajudar?

Jonathan Pereira #:

Você tem que buscar a corretora pelo nome ou site na tela de abrir nova conta 



 
Romolo Disconzi:

Prezados, boa noite.

Eu realizei o donwload do software MetaTrader5 versão 5.00 build 2497 e gostaria da sua ajuda para configurar o servidor da EMC2Trading.com.br, que entendo ser o MetaBrazil-Demo. Ao tentar criar um nova conta, o único servidor a que tenho acesso é o MetaQuotes-Demo.

Eu tentei realizar o download do MT5 no site de EMC2, que diz já vir configurado, mas há um erro no envio do convite para o e-mail que tento cadastrar. Por isso a minha tentativa de tentar configurar a versão "padrão".

Obrigado.

Vc está entrando em uma corretora que não tem sequer um site com informações básicas no Brasil.

Você já pesquisou se essa corretora é vinculada a B3 ou algum órgão internacional ?

A lista de corretoras brasileiras com registro na B3 (Bovespa) é essa :  shorturl.at/fgBEY

 
Felipe Barros #:

Boa tarde!


Eu estou com o mesmo problema do colega, porém ao digitar "MetaBrazil-Demo" nessa janela que você mencionou e clicar em "Encontre sua corretora" nada acontece. Eu consegui adicionar XP, Genial, etc, mas a MetaBrazil-Demo nao... poderia ajudar?

A lista de corretoras brasileiras com registro na B3 (Bovespa) é essa :  shorturl.at/fgBEY

Você quer operar no Brasil em uma corretora ligada a Bovespa/B3 ? Se sim o caminho é esse :

Tutorial para adicionar os ativos da B3 (Bovespa/BMF) no seu Metatrader 5:

Primeiro : Você se cadastrou a uma corretora brasileira com suporte ao Metatrader 5, enviando seus documentos, comprovante de residência, fotos e recebeu email avisando que sua conta já está aprovada e liberada ?  

Segundo : Após ter seu cadastro aprovado na corretora, você fez a solicitação via site ou assessor da ativação sua conta do Metatrader 5?

Terceiro : Você recebeu email com sua conta / login / endereço do servidor Metatrader da corretora?
Atenção : Esse login é um numero, não tem nada a ver com o email que você entra no site MQL5.

Quarto : Com estes dados você logou no  Metatrader 5 sem problemas.

Quinto : Com todos os itens acima feitos basta clicar no menu Exibir/Ativos
ou CTRL + U e selecionar os ativos. (Mini Indice - Win / Mini Dolar - Wdo)

Caso precise de mais informações sobre o metatrader : shorturl.at/bmnsF

 ATENÇÃO : *** Corretoras internacionais não tem ativos da B3/Bovespa ***

Novo comentário