VPS não libera o botão de migrar

Não consigo ativar a VPS, pois não libera o botão de MIGRAR, segue print da tela...




 
Olá Cláudio,

aqui no MQL5 em VPS na opção  Minhas Ass.   clicando no ícone [@] você ativa/para/inicializa sua assinatura.

 
Olá Rogério,

já esta ativado veja o print... e não libera a migração


 
Não consigo cadastrar pode me ajudar


 
Olá, 

interessante na lista de assinaturas a esquerda do Hosting era para aparecer um ícone !!! 

Acho que você não chegou a selecionar com cursor do mouse a linha da assintarua.

 
Olá,sim, selecionei a lista de assinatura,mesmo agora selecionei varias vezes,e continua do mesmo jeito! Não sei oque fazer!
 
Bom, está estranho quando se passa o cursor sobre linha de assintarura, deveria aparece um ícone [@] e clicando nesse ícone apareceria as opções: renovar / parar/ reiniciar a VPS... sua VPS está parada por isso o botão migrar não está habilitado.

Não tenho mais sugestão...


Pede auxílio na central de serviços e reze, faça uma pajelança, macumba, pode ser que seja atendido.

