VPS não libera o botão de migrar
Não consigo ativar a VPS, pois não libera o botão de MIGRAR, segue print da tela...
Olá Cláudio,
aqui no MQL5 em VPS na opção Minhas Ass. clicando no ícone [@] você ativa/para/inicializa sua assinatura.
Não consigo cadastrar pode me ajudar
Olá Rogério,
já esta ativado veja o print... e não libera a migração
Olá,
interessante na lista de assinaturas a esquerda do Hosting era para aparecer um ícone !!!
Acho que você não chegou a selecionar com cursor do mouse a linha da assintarua.
Olá,
Olá,sim, selecionei a lista de assinatura,mesmo agora selecionei varias vezes,e continua do mesmo jeito! Não sei oque fazer!
Bom, está estranho quando se passa o cursor sobre linha de assintarura, deveria aparece um ícone [@] e clicando nesse ícone apareceria as opções: renovar / parar/ reiniciar a VPS... sua VPS está parada por isso o botão migrar não está habilitado.
Não tenho mais sugestão...
Pede auxílio na central de serviços e reze, faça uma pajelança, macumba, pode ser que seja atendido.
