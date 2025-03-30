Discussão do artigo "Guia prático MQL5: Desenvolvimento de um Indicador de Símbolos Múltiplos para Análise de Divergência de Preço" - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O artigo foi escrito de forma muito envolvente e as capturas de tela são lindas. Mas o indicador anexado não funciona.
Ele é compilado com êxito, mas apresenta um erro quando instalado em um gráfico:
@Anatoli Kazharski, por favor, me diga qual é o problema?