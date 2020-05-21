Exportar dados cotação WIN

Boa noite!

Qual o código do ativo devo informar para exportar o histórico de cotação de anos anteriores do "WIN - mini índice Bovespa"

Nesse período seu código é WINM20.

Percebi que existem diversos códigos para ele, como WIN@n, win$n, etc.

Qual deles devo usar, para obter dados anteriores? Qual seria a diferença entre eles ?


Obrigado

 
pesquise antes de postar...

