Baixar Historico de 2019
Estou tentando rodar um EA no grafico de M1 no ano de 2019, porém eu vi aqui que não tem mais os dados dessa data, só consigo rodar até o gráfico de M15, mais curto que isso não vai. Existe alguma forma de baixar esse historico ?
- Momentum - Osciladores - Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental
- Visualização e configuração de gráficos - Gráficos, análise técnica e fundamental
- Fractais - Indicadores de Bill Williams - Indicadores - Gráficos - MetaTrader 5 para Android
HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS:
Estou tentando rodar um EA no grafico de M1 no ano de 2019, porém eu vi aqui que não tem mais os dados dessa data, só consigo rodar até o gráfico de M15, mais curto que isso não vai. Existe alguma forma de baixar esse historico ?
Estou tentando rodar um EA no grafico de M1 no ano de 2019, porém eu vi aqui que não tem mais os dados dessa data, só consigo rodar até o gráfico de M15, mais curto que isso não vai. Existe alguma forma de baixar esse historico ?
Olá,
aumenta o limite de barras do gráfico na configuração do MT5...
HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS:
Estou tentando rodar no MT4, aumentei o limite, mas aparentemente esse limite no MT4 é menor. Mesmo assim sem sucesso.
no Meta trader 4 da pra importar ticks de ferramentas externa, tem uma bem conhecida por ai.
Jonathan Pereira:
no Meta trader 4 da pra importar ticks de ferramentas externa, tem uma bem conhecida por ai.
qual ferramenta seria essa?
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se