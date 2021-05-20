Baixar Historico de 2019

Estou tentando rodar um EA no grafico de M1 no ano de 2019, porém eu vi aqui que não tem mais os dados dessa data, só consigo rodar até o gráfico de M15, mais curto que isso não vai. Existe alguma forma de baixar esse historico ?
 
HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS:
Olá,

aumenta o limite de barras do gráfico na configuração do MT5...


 
Rogerio Giannetti Torres:

Estou tentando rodar no MT4, aumentei o limite, mas aparentemente esse limite no MT4 é menor. Mesmo assim sem sucesso.


 
HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS:

no Meta trader 4 da pra importar ticks de ferramentas externa, tem uma bem conhecida por ai.

 
Jonathan Pereira:

qual ferramenta seria essa?

