Não consigo instalar a plataforma metatrader 5 no meu computador, aparece: "Desculpe. Tente mais tarde!" Alguém pode me ajudar? - página 2
Instala no seu computador de uso e copia o diretório para o computador que você quer, vai funcionar, mesma coisa no Linux.
Vai resolver o problema de quase todos vocês.
Mesmo problema por aqui, por algum motivo não consigo mais instalar. Essa maquina é 64bits. Antes não estava pedindo proxy, estava indo direto pro erro. O instalador do MT4 instalar normalmente.
Vocês testaram com o instalador da corretora?
Alguem já resolveu?