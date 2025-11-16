Não consigo instalar a plataforma metatrader 5 no meu computador, aparece: "Desculpe. Tente mais tarde!" Alguém pode me ajudar? - página 2

Instala no seu computador de uso e copia o diretório para o computador que você quer, vai funcionar, mesma coisa no Linux.

Vai resolver o problema de quase todos vocês. 

 
Erro ao baixar o mt5 , frase: Desculpe, algo deu errado: tente mais tarde!
Alguem pode me ajudar, frase de erro, Desculpe algo deu errado: tente mais tarde
Mesmo problema por aqui, por algum motivo não consigo mais instalar. Essa maquina é 64bits. Antes não estava pedindo proxy, estava indo direto pro erro. O instalador do MT4 instalar normalmente.

 
Vocês testaram com o instalador da corretora?
 
Eu tentei e ta dando a mesma coisa!!! Tentei até pelo setup do proprio metatrader e não instala.
 

Alguem já resolveu?

