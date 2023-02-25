plataforma de negociação meta trader

Novo comentário
 
minhas ordens de compras e vendas e fechamentos parou de funcionar isso e um problema na minha conta ou esta geral ?
 
cloifranco Franco Da Silva:
minhas ordens de compras e vendas e fechamentos parou de funcionar isso e um problema na minha conta ou esta geral ?

2020 ?

[Excluído]  
Rogerio Giannetti Torres #:

2020 ?

Nova postagem com data antiga ou ele só foi respondido agora?

 
b2tradingclub #:

Nova postagem com data antiga ou ele só foi respondido agora?

Nova postagem com data antiga não existe, deve ter sido editada e salva aí data da postagem não muda!  De qualquer forma é de 2020, então o sujeito tá de brincadeira.

Novo comentário