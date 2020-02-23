Backtest de EA em WIN$ com 'cada tick é baseado em um tick real' stoppando com 1 pip
Tente utilizar win$n ou win@n para testar.
Vi que suas entradas e saídas não estão ocorrendo no final "5" ou "0" que corresponde ao tick size = 5.
Nas especificações do win$ o tick size é 1.
Pessoal, estou com um problema aqui, tentei pesquisar mas não achei ninguém com meu problema.
Coloquei no anexo o gráfico do resultado de trade em pips (cliquei no box "profit in pips for faster calculations" ) e em dinheiro normal.
Como dá pra ver o robô abre o trade e coloca normalmente o SL e o TP, o valor varia pra cima e pra baixo, mas ele sempre fecha a operação com 1 pip (to usando o mini indice, então dá os 5 ptos, que dá R$ 0.40 com 2 contratos).
Tentei usar o EA MACD Sample (só trocando o valor do lot - ao invés do EA que desenvolvi) e o resultado foi o mesmo.
Eu to usando o MT5 da XP, tentei com o da Terra mas deu no mesmo. Mesmo resultado.
Tem alguma configuração desse 'baseado em tick real' que eu não to achando?
Testando com o "Cada Tick" ou o "OHLC por 1min" retorna normalmente, sem esse problema.
Edit: Fiz o teste no WINJ20 (papel atual) e ele funcionou. Então o problema está no WIN$ que estou usando. Mas não sei qual o erro.
Edit2: Testei com os outras séries continuas (WIN@, WIN$N...) e o resultado foi o mesmo. Ainda não descobri como fazer este backtest funcionar... -_-