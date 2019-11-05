Aba Market e saldo não aparece em meu Metatrader
Gorgor88:
Estou usando o Metatrader 5 por corretora brasileira e a ABA market não aparece, alguem sabe como resolver?
Em anexo a imagem do erro
voc%e não deve estar conectado à sua conta MQL5
Flavio Jarabeck:Olá, estou conectado pelo Metatrader e inclusive recebendo notificações da comunidade pelo programa, mas a aba market não aparece!
voc%e não deve estar conectado à sua conta MQL5
Estou usando o Metatrader pela corretora RICO! O que pode ser?
Gorgor88:Boa noite,
Estou usando o Metatrader 5 por corretora brasileira e a ABA market não aparece, alguem sabe como resolver?
Em anexo a imagem do erro
Está utilizando Linux?
Estranho, tentaria desconectar, fechar tudo, abrir e reconectar.. Realmente parece não ter reconhecido sua conta
Eu também estou tendo o mesmo problema. Já mudei a corretora, mas não resolveu.
Romeu Bertho:Win7
Boa noite,
Boa noite,
Está utilizando Linux?
Resolvi o problema atualizando o internet explorer para a ultima versão, IE explorer 11!
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou usando o Metatrader 5 por corretora brasileira e a ABA market não aparece, alguem sabe como resolver?
Em anexo a imagem do erro