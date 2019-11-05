Aba Market e saldo não aparece em meu Metatrader

Estou usando o Metatrader 5 por corretora brasileira e a ABA market não aparece, alguem sabe como resolver? 

Em anexo a imagem do erro 

Arquivos anexados:
market_nio_aparece.png  8 kb
 
voc%e não deve estar conectado à sua conta  MQL5 

 
Olá, estou conectado pelo Metatrader e inclusive recebendo notificações da comunidade pelo programa, mas a aba market não aparece! 
Estou usando o Metatrader pela corretora RICO!  O que pode ser?
 
Boa noite,
Está utilizando Linux?
 
Estranho, tentaria desconectar, fechar tudo, abrir e reconectar.. Realmente parece não ter reconhecido sua conta
 
Eu também estou tendo o mesmo problema. Já mudei a corretora, mas não resolveu.
 
Win7
 
Resolvi o problema atualizando o internet explorer para a ultima versão, IE explorer 11! 
