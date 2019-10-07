MT5 DA XP, NÃO CONECTA SINAL NO MQL5

ALGUÉM PODE AJUDAR...


TENTO CONECTAR O MINHA CONTA DA XP NO MT5 AQUI NO MQL5 PARA ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS  E SÓ DA FALHA

FIZ TUDO CERTO.. NUMERO DA CONTA SENHA DE INVESTIDOR

E SÓ APARECE DESCONECTADO ... ALGUÉM SABE COMO RESOLVER?

Aqui está acontecendo a mesma coisa, também na XP. Isto começou a ocorrer em 01/10/2019, deve ser alguma falha de conexão entre a XP e o Metatrader.



