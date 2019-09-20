Como postar trecho de um código da maneira correta
sergiomt:
Toda vez que peço ajuda aqui eu colo algum trecho de algum código, porém ao calor aparecem caracteres estranhos, fica esquisito.
Como devo fazer para colar e ficar bacana ?
Bom dia
Clique em Código(Alt+s)
Coloque o seu código já formatado conforme o meu
//+------------------------------------------------------------------+ //| Function | //+------------------------------------------------------------------+ void print() { int n =1; if(n>0) Print("Olá mundo"); } //+------------------------------------------------------------------+
Muito grato Davi
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Toda vez que peço ajuda aqui eu colo algum trecho de algum código, porém ao calor aparecem caracteres estranhos, fica esquisito.
Como devo fazer para colar e ficar bacana ?