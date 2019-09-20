Como postar trecho de um código da maneira correta

Toda vez que peço ajuda aqui eu colo algum trecho de algum código, porém ao calor aparecem caracteres estranhos, fica esquisito.

Como devo fazer para colar e ficar bacana ?

 
Bom dia

Clique em Código(Alt+s)

Coloque o seu código já formatado conforme o meu

//+------------------------------------------------------------------+
//|  Function                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void print()
  {
   int n =1;

   if(n>0)
      Print("Olá mundo");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Muito grato Davi
 

Acabei de usar este recurso na dúvida que tenho sobre como trocar o indicador de um EA da biblioteca

Vlw

