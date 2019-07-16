Porque este erro no perfil de vendedor?
Parece bem claro.
Além do que :
.
Você leu sobre a inscrição para vendedor? Enviou as fotos corretamente de sua IDentidade?
Não é um processo difícil e é bem explicado no seu decorrer, dê um a segunda olhada no processo como um todo. E se atente, pois se esta parte está sendo difícil.........
Edilson Domingos:
Uma reflexão a você próprio (apenas reflexão, a decisão eh exclusivamente sua): Tem certeza que quer mesmo ser vendedor? Tem convicção de estar preparado para isto?
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se