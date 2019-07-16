Porque este erro no perfil de vendedor?

Parece bem claro.

Além do que :

.
Você leu sobre a inscrição para vendedor? Enviou as fotos corretamente de sua IDentidade?
Não é um processo difícil e é bem explicado no seu decorrer, dê um a segunda olhada no processo como um todo. E se atente, pois se esta parte está sendo difícil.........

 
Edilson Domingos:

Uma reflexão a você próprio (apenas reflexão, a decisão eh exclusivamente sua): Tem certeza que quer mesmo ser vendedor? Tem convicção de estar preparado para isto?

