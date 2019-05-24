Alavancagem da minha conta precisa ser igual a do sinal que copio?
Minha corretora só me limita a 1:30 e os sinail que quero pegar é 1:500. Vai da problema com os volumes? ou eles sao calculados de acordo com o capital disponivel?
