Alavancagem da minha conta precisa ser igual a do sinal que copio?

Minha corretora só me limita a 1:30 e os sinail que quero pegar é 1:500. Vai da problema com os volumes? ou eles sao calculados de acordo com o capital disponivel?
 
Leia na guia de referencia do MT5.


