EA com MetaTrader 5 abre operação com valor que não existe
Em um teste com um EA no MetaEditor às vezes a operação abre ou até mesmo fecha fora do alcance das figuras do gráfico.
Veja a imagem, Note que a operação abriu muito acima do valor da vela,
mas tem casos que a falha tem maior distância ainda...
Porque isso ocorre?
Será que em uma operação real vai acontecer a mesma coisa?
isso provavelmente acontece porque as compras do EA são feitas no preço ASK. Em geral, as corretoras exibem os candles do preço BID (preço para a venda - que é abaixo do ASK ). Quando você faz uma compra a mercado, você compra no melhor preço do vendedor (ASK); e quando você faz uma venda a mercado, você vende no melhor preço do comprador (BID). A diferença entre o preço ASK e o BID é o chamado spread. Em situações de pouco volume no mercado, o spread pode ser bem grande.
Para visualizar os dois preços, você deve clicar com o botão direito no gráfico, propriedades e marcar as opções de exibição dos dois preços. Em geral, o preço ASK é exibido como uma linha vermelha conforme a figura.
