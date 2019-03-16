EA com MetaTrader 5 abre operação com valor que não existe

Novo comentário
 

Em um teste com um EA no MetaEditor às vezes a operação abre ou até mesmo fecha fora do alcance das figuras do gráfico.


Veja a imagem, Note que a operação abriu muito acima do valor da vela,

mas tem casos que a falha tem maior distância ainda...
Porque isso ocorre?
Será que em uma operação real vai acontecer a mesma coisa?

 
josemanoel:

Em um teste com um EA no MetaEditor às vezes a operação abre ou até mesmo fecha fora do alcance das figuras do gráfico.


Veja a imagem, Note que a operação abriu muito acima do valor da vela,

mas tem casos que a falha tem maior distância ainda...
Porque isso ocorre?
Será que em uma operação real vai acontecer a mesma coisa?

@josemanoel,

isso provavelmente acontece porque as compras do EA são feitas no preço ASK. Em geral, as corretoras exibem os candles do preço BID (preço para a venda - que é abaixo do ASK ). Quando você faz uma compra a mercado, você compra no melhor preço do vendedor (ASK); e quando você faz uma venda a mercado, você vende no melhor preço do comprador (BID). A diferença entre o preço ASK e o BID é o chamado spread. Em situações de pouco volume no mercado, o spread pode ser bem grande.

Para visualizar os dois preços, você deve clicar com o botão direito no gráfico, propriedades e marcar as opções de exibição dos dois preços. Em geral, o preço ASK é exibido como uma linha vermelha conforme a figura.




Novo comentário