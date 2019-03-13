Pintar o ultimo candle que fechou de amarelo
emcassio:
Boa noite,
Alguem me dá uma luz, preciso que uma função que pinta o ultimo candle que acabou de fechar na cor amarela.
Tendo a função eu chamo ela dentro do meu codigo em uma condicional.
Sou iniciante e estou emperrado nessa função especifica.
Grato.
Olá, seria isso que deseja?
//--- indicator settings #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Color" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color1 clrWhite,clrYellow #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- indicator buffers double ExtColorCandlesBuffer1[],ExtColorCandlesBuffer2[],ExtColorCandlesBuffer3[],ExtColorCandlesBuffer4[],ExtColorCandlesColors[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { SetIndexBuffer(0,ExtColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,ExtColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,ExtColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,ExtColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,ExtColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"color candles"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Main | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit; if(prev_calculated==0) limit=0; else limit=prev_calculated-1; for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++) { ExtColorCandlesBuffer1[i]=open[i]; ExtColorCandlesBuffer2[i]=high[i]; ExtColorCandlesBuffer3[i]=low[i]; ExtColorCandlesBuffer4[i]=close[i]; if(i==rates_total-2) { ExtColorCandlesColors[i]=1; } else { ExtColorCandlesColors[i]=0; } } return(rates_total); }
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Boa noite,
Alguem me dá uma luz, preciso que uma função que pinta o ultimo candle que acabou de fechar na cor amarela.
Tendo a função eu chamo ela dentro do meu codigo em uma condicional.
Sou iniciante e estou emperrado nessa função especifica.
Grato.