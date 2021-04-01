Configuração para operar mini contratos - página 2

filipekonig:
Colegas, boa tarde! Não estou conseguindo realizar os Backtestes com valor. Vejam que tenho os pontos de entrada e saída das operações, tenho estatística de quantas compras e quantas vendas, mas não tenho lucro, sai tudo 0. Alguém poderia dar uma força para o novato aqui?

digite BLR no combo de moedas.



 
Rogerio Giannetti Torres:

Rogério, boa noite! Muito obrigado pela ajuda. Na verdade eu já tinha lido todo o fórum e sabia que deveria forçar o real como moeda, só não sabia que tinha que ser em letras maiúsculas, hehehe. Valeu!

