Colegas, boa tarde! Não estou conseguindo realizar os Backtestes com valor. Vejam que tenho os pontos de entrada e saída das operações, tenho estatística de quantas compras e quantas vendas, mas não tenho lucro, sai tudo 0. Alguém poderia dar uma força para o novato aqui?
Olá,
digite BLR no combo de moedas.
Rogério, boa noite! Muito obrigado pela ajuda. Na verdade eu já tinha lido todo o fórum e sabia que deveria forçar o real como moeda, só não sabia que tinha que ser em letras maiúsculas, hehehe. Valeu!