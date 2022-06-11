Média Móvel Exponencial
Opa pessoal.
Alguém poderia me passar o fonte mql5 do indicador de média móvel exponencial?
Este arquivo é uma excelente leitura
https://www.mql5.com/pt/articles/3791
Att
Sandrolho
Att
Sandrolho
Ola, é só você colocar o período que você deseja, e colocar a localização do indicador.
No meu ficou assim:
20
Tendência\Moving Average (esse é o que fica no navegador do metatrader, nos indicadores)
todos os testes que fiz ele só pega a exponencial;
Depois é so ir na pasta do seu metatrader: vai no menu Arquivo, e depois em Abrir pasta de dados;
Agora na pasta MQL5, e na pasta Files; Pronto as planilhas ficam la dentro, se você tiver algum erro de digitação no indicador os valores ficam zerados;
Pro mim funcionou bem;
