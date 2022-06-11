Média Móvel Exponencial

Opa pessoal.

Alguém poderia me passar o fonte mql5 do indicador de média móvel exponencial?

 
Este arquivo é uma excelente leitura


https://www.mql5.com/pt/articles/3791


Sandrolho

Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação
  • www.mql5.com
A média móvel (Moving Average, MA) é um dos indicadores técnicos mais populares no mercado Forex. Nosso objetivo é examinar várias MA e compará-las durante a negociação sob as mesmas condições de entrada e de saída do mercado. Estudaremos sete tipos de médias móveis, a saber: Moving Average, Adaptive Moving Average, Double Exponential Moving...
 
Valeu, muito obrigado!
 
Ola, é só você colocar o período que você deseja, e colocar a localização do indicador.

No meu ficou assim:

20

Tendência\Moving Average (esse é o que fica no navegador do metatrader, nos indicadores)


todos os testes que fiz ele só pega a exponencial;

Depois é so ir na pasta do seu metatrader: vai no menu Arquivo, e depois em Abrir pasta de dados;

Agora na pasta MQL5, e na pasta Files; Pronto as planilhas ficam la dentro, se você tiver algum erro de digitação no indicador os valores ficam zerados;


Pro mim funcionou bem;

 
denilsontrader007:

Isso aqui deve te ajudar no que procuras!

