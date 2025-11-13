Indicadores: Super tendência - simples - página 2

Existe uma versão para o MT4?
 
Isso é besteira de redesenho - não perca seu tempo.
 
São repinturas - não perca seu tempo.

Nada nele é repintado. Nem os valores nem as cores

 
É uma besteira de redesenho - não perca seu tempo.

É um equidistante - não é um redesenho, é apenas uma captura de tela bem escolhida.

É útil se você souber como selecionar "distância".

 
É uma besteira de redesenho - não perca seu tempo.

Não, ele não desenha em uma barra, mas fica defasado. É melhor usar 2 em TFs diferentes e trabalhar somente quando ambos estiverem apontando na mesma direção.

 
É impossível usá-lo em um backtest, pois não são mostrados buffers nem os valores são conhecidos
 

Achei excelente !!!


