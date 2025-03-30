Indicadores: Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Novo comentário
 

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:

Indicador Heiken_Ashi_Smoothed com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF

Autor: Nikolay Kositsin

 
Na própria imagem mostrada, ela está refletindo o sinal errado no início das duas tendências
 

Onde está o código-fonte do Heiken_Ashi_Smoothed_HTF?


MQL5 forum
MQL5 forum
  • www.mql5.com
MQL5: Forum on automated trading systems and strategy testing
Novo comentário