Indicadores: Heiken_Ashi_Smoothed_HTF
Na própria imagem mostrada, ela está refletindo o sinal errado no início das duas tendências
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:
Indicador Heiken_Ashi_Smoothed com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada
Autor: Nikolay Kositsin