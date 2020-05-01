Perfil de vendedor
Não consigo de forma alguma verificar meu perfil de vendedor, eu faço o upload de uma foto do meu doc de id porem aparece uma mensagem em vermelho que diz que a imagem não atende aos requisitos, porem ja verifiquei todos os requisito e a imagem atende sim todos, e alem do mais na mensagem não informa qual requisito ela não atende e para piorar ainda mais, apareceu uma segunda opção pedindo upload de qrcode que eu não faço a minima ideia do que seja. Se alguém puder me ajudar ficaria muito grato.
Tive o mesmo problema.
Precisava dos documentos frente e verso. E a resolução é bem alta. Peguei fotos dos documentos tiradas de uma câmera digital bem potente para dar certo. Daí ficou ok.
As fotos com câmera de celular nem sempre passam.
a sim Sonia então pode ser isso e esse qr codigo ai você resolveu como ?
Wanderson Amorim Lemos:Depende do documento que vc enviou. Tenta enviar dessa forma que falei e vê se passa.
Outra forma de resolver é perguntar diretamente. Eles respondem em alguns dias. Às vezes no mesmo dia. Na própria janela do comentário é possível falar com eles.
Depende do documento que vc enviou. Tenta enviar dessa forma que falei e vê se passa.
Outra forma de resolver é perguntar diretamente. Eles respondem em alguns dias. Às vezes no mesmo dia. Na própria janela do comentário é possível falar com eles.
E eu uma foto por la e não recebi ate hoje uma resposta obrigado Sonia vou tentar arruma um aparelho com uma câmera mais potente para tentar uma foto com maior resolução.
Boa tarde,
Eu tinha uma conta de vendedor verificada, porém tive que pedir pra cancelar pra tirar os meios do meu sobrenome. A conta de vendedor foi rejeitada e assim pude fazer a alteração no nome. Porém, desde o dia 20/04 eu aguardo resposta pra voltar minha conta de vendedor e ninguém responde.
Alguém aqui já teve esse problema?
