Book de ofertas

Meu book de ofertas ficou na horizontal, como volto a deixar na vertical?? Obrigado!!
 
Ronier:
Clique e arraste a borda onde diz o nome do ativo para a lateral:



