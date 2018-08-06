Book de ofertas
Meu book de ofertas ficou na horizontal, como volto a deixar na vertical?? Obrigado!!
Ronier:
Clique e arraste a borda onde diz o nome do ativo para a lateral:
