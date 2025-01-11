Indicadores: PVT

O Price Volume Trend (PVT) é um indicador de tendência de preço e volume, semelhante com o On Balance Volume (OBV) padrão.


Autor: Scriptor

 
O indicador não traça nada na janela. Tenho o MT5 e sou novo em programação. Há algum motivo pelo qual o indicador não é plotado na janela?
 
O indicador não traça nenhum dado, nem o nome do indicador é traçado. O único processo que ocorre é uma janela em branco abaixo do preço. Sou novo em programação e não consigo entender por que nada é exibido. Até adicionei PloitIndexSetInterger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,20) à linha 33, o que não produziu nenhum resultado. Alguma ideia de por que o indicador não faz nada além de criar uma janela?
 

Usei esse indicador por muito tempo.
Aplico uma média móvel adaptativa a ele para usá-lo.

PVT>AMA = alta
PVT<AMA = baixa

Meus pontos de entrada são feitos quando o PVT rompe e depois volta a tocar sua AMA.
Descobri que esse indicador não estava mentindo para mim porque seguia muito bem o que o preço estava fazendo. Mas.....
Percebi um dia que ele não me diz nada além de copiar o preço. Portanto, ele é inútil e aqui está a prova:

Na parte superior: preço (linha exibida) + AMA (10,2,5)

Na parte inferior: PVT + AMA (10,2,5)

O gráfico de preços é exatamente igual ao do PVT, exceto por divergências muito raras, mas exceções irrelevantes.

