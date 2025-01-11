Indicadores: PVT
O indicador não traça nada na janela. Tenho o MT5 e sou novo em programação. Há algum motivo pelo qual o indicador não é plotado na janela?
O indicador não traça nenhum dado, nem o nome do indicador é traçado. O único processo que ocorre é uma janela em branco abaixo do preço. Sou novo em programação e não consigo entender por que nada é exibido. Até adicionei PloitIndexSetInterger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,20) à linha 33, o que não produziu nenhum resultado. Alguma ideia de por que o indicador não faz nada além de criar uma janela?
Usei esse indicador por muito tempo.
Aplico uma média móvel adaptativa a ele para usá-lo.
PVT>AMA = alta
PVT<AMA = baixa
Meus pontos de entrada são feitos quando o PVT rompe e depois volta a tocar sua AMA.
Descobri que esse indicador não estava mentindo para mim porque seguia muito bem o que o preço estava fazendo. Mas.....
Percebi um dia que ele não me diz nada além de copiar o preço. Portanto, ele é inútil e aqui está a prova:
Na parte superior: preço (linha exibida) + AMA (10,2,5)
Na parte inferior: PVT + AMA (10,2,5)
O gráfico de preços é exatamente igual ao do PVT, exceto por divergências muito raras, mas exceções irrelevantes.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
PVT:
O Price Volume Trend (PVT) é um indicador de tendência de preço e volume, semelhante com o On Balance Volume (OBV) padrão.
Autor: Scriptor