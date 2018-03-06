EUR/USD

Olá amigos,

Estou abrindo este tópico para acompanhar , observar e relatar um pouco dos meus trabalhos com par EUR/USD.


Quais as vantagens que este par oferece?

  1. Baixo custo
  2. Boa volatilidade
  3. Boa correlação com outros pares
  4. Envolve duas moedas bastante apreciadas no cenário internacional
  5. Bom fundamento geopolítco


Bem, vamos aos trabalhos!



https://www.forexfactory.com/wellingtonfx/48

Meu SN é manual e baseado em análise técnica. Mas, a maior eficiência da minha entrada se dá em dias de grande volatilidade. 

O próximo dia que estarei de olho no mercado é dia 14( quarta-feira que vem). Até lá apenas observarei o mercado.


 

Não houve sinal de entrada. A próxima entrada provavelmente será em Março.



 

Próximo dia 9 de março, poderá haver uma boa oportunidade com macroeventos. Até lá, estaremos de olho no mercado.


EURO/USD 09/03

