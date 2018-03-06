EUR/USD
Meu SN é manual e baseado em análise técnica. Mas, a maior eficiência da minha entrada se dá em dias de grande volatilidade.
O próximo dia que estarei de olho no mercado é dia 14( quarta-feira que vem). Até lá apenas observarei o mercado.
Não houve sinal de entrada. A próxima entrada provavelmente será em Março.
Olá amigos,
Estou abrindo este tópico para acompanhar , observar e relatar um pouco dos meus trabalhos com par EUR/USD.
Quais as vantagens que este par oferece?
Bem, vamos aos trabalhos!
