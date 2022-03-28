Problema com o testador de estratégias.

Boa tarde,

estou tentando usar o testador estratégia no modo visual, mas estou enfrentando um problema:  O ACCOUNT BALANCE não inicia com o valor do saldo inicial, logo no primeiro trade o saldo está zerado. Alguma sugestão para corrigir?  Anexei parte do log para melhor visualização.

Obs: No modo não visual funciona perfeitamente.

Obrigado.

OG	0	14:25:13.031	Startup	MetaTester 5 x64 build 1730 (21 Dec 2017)
ES	0	14:25:13.042	Server	MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
RH	0	14:25:13.043	Startup	initialization finished
OO	0	14:25:13.107	127.0.0.1	login (build 1730)
ME	0	14:25:13.130	Network	38520 bytes of account info loaded
CR	0	14:25:13.130	Network	1482 bytes of tester parameters loaded
FE	0	14:25:13.130	Network	7356 bytes of input parameters loaded
LO	0	14:25:13.232	Network	50360 bytes of symbols list loaded
KE	0	14:25:13.234	Tester	expert file added: Experts\Exp_SiRGT2.ex5. 271598 bytes loaded

DN	0	14:25:13.246	Tester	initial deposit 3000.00 BRL, leverage 1:1

CR	0	14:25:13.250	Tester	successfully initialized
NO	0	14:25:13.250	Network	307 Kb of total initialization data received
QD	0	14:25:13.250	Tester	Intel Core i3-3217U  @ 1.80GHz, 3961 MB
KH	0	14:25:13.566	Symbols	WING18: symbol to be synchronized
LF	0	14:25:13.567	Symbols	WING18: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
MI	0	14:25:13.567	History	WING18: history synchronization started
LO	0	14:25:13.570	History	WING18: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
OI	0	14:25:13.570	History	WING18: history synchronized from 2017.10.25 to 2018.01.03
DE	0	14:25:13.573	History	WING18,M5: history cache allocated for 150788 bars and contains 760 bars from 2017.10.25 17:05 to 2017.12.15 18:05
LI	0	14:25:13.573	History	WING18,M5: history begins from 2017.10.25 17:05
PM	0	14:25:13.574	Tester	WING18,M5 (XPMT5-PRD): every tick generating
KE	0	14:25:13.574	Tester	WING18,M5: testing of Experts\FREELANCE\Exp_SiRGT2.ex5 from 2017.12.18 00:00 to 2018.01.03 00:00 started with inputs:
KQ	0	14:25:13.574	Tester	  Expert_Title=Exp_SiRGT2
OL	0	14:25:13.574	Tester	  Signal_StopLevel=0
DF	0	14:25:13.574	Tester	  Signal_TakeLevel=0
GS	0	14:25:13.574	Tester	  Signal_SiRGT2_PeriodMAF=7
PI	0	14:25:13.574	Tester	  Signal_SiRGT2_MethodMAF=0
HH	0	14:25:13.574	Tester	  Signal_SiRGT2_AppliedMAF=5
GM	0	14:25:13.574	Tester	  Signal_SiRGT2_PeriodMAS=43
DK	0	14:25:13.574	Tester	  Signal_SiRGT2_MethodMAS=2
LR	0	14:25:13.574	Tester	  Signal_SiRGT2_AppliedMAS=4
NK	0	14:25:13.574	Tester	  Signal_SiRGT2_Depura=false
KP	0	14:25:13.574	Tester	  Trailing_FixedPips_StopLevel=0
NK	0	14:25:13.574	Tester	  Trailing_FixedPips_ProfitLevel=0
OM	0	14:25:13.574	Tester	  Money_FixLot_Percent=0
JM	0	14:25:13.574	Tester	  Money_FixLot_Lots=10

JK	2	14:25:13.994	Trade	2017.12.18 09:05:00   current account state: Balance: 0.00, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 0.00, Margin: 0.00, FreeMargin: 0.00
IJ	2	14:25:13.994	Trade	2017.12.18 09:05:00   calculated account state: Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 0.00, Margin: 789.00, FreeMargin: -789.00
CG	2	14:25:13.994	Trade	2017.12.18 09:05:00   not enough money [exchange buy 10.00 WING18 at 73770]
JK	0	14:25:13.994	Exp_SiRGT2 (WING18,M5)	2017.12.18 09:05:00   CTrade::OrderSend: exchange buy 10.00 WING18 [not enough money]

EK	0	14:25:19.393	Tester	final balance 3000.00 BRL

PL	0	14:25:19.407	Tester	WING18,M5: 3087452 ticks, 991 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.328. Test passed in 0:00:05.969 (including ticks preprocessing 0:00:00.297).
MI	0	14:25:19.407	Tester	WING18,M5: total time from login to stop testing 0:00:06.297 (including 0:00:00.328 for history data synchronization)
DF	0	14:25:19.407	Tester	399 Mb memory used including 8 Mb of history data, 64 Mb of tick data
PG	0	14:25:19.407	Tester	log file "C:\Users\Rgtorres\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\FB9A56D617EDDDFE29EE54EBEFFE96C1\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20180104.log" written
FI	3	14:25:23.482	Tester	close visual tester window
IM	0	14:25:23.482	Tester	shutdown tester machine
PF	0	14:25:23.992	Server	MetaTester 5 stopped
 

Bom dia Rogério


      Estou com o mesmo problema.  Abri um pedido avisando sobre o problema. Sugiro que você faça o mesmo, pois quanto mais pessoas comunicarem o problema melhor.

      Para uma solução temporária, quando eu troco de corretora, `as vezes volta a funcionar e posso utilizar o testador normalmente.


Att.


Pedro Quina

 
Pedro Quina:

Pedro eu também estou tento o mesmo problema, sou novo, achei que era algo que eu não sabia, mas pelo jeito é bug.
Vou reportar também.
 

meta trader 5 DEMO estava funcionando normalmente, e agora vou testar estrategias automatizadas e e ele não dá entradas e nem saidas não registra valores. desinstalei tudo e reinsatalei. continua sem funcionar. o que pode estar acontecendo?

Mauroalage

 
Já tentou digitar a moeda?


 
Valeu Rogério,  pra mim funcionou perfeito
 
pra mim não tá aparecendo a opção de digitar a moeda! socorro!!

 
Olá Paludo,  no combo de códigos de moedas  não existe opção de selecionar para digitar, simplesmente digite o código BRL no campo.

 
cadeamoeda



olha, não aparece a opção pra escrever a moeda !

 
Certo, aumenta a área da janela testador de estratégias que vai aparecer.



 
não acredito que era isso! ahaha..desculpa! e muito obrigado!!!

