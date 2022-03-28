Problema com o testador de estratégias.
Bom dia Rogério
Estou com o mesmo problema. Abri um pedido avisando sobre o problema. Sugiro que você faça o mesmo, pois quanto mais pessoas comunicarem o problema melhor.
Para uma solução temporária, quando eu troco de corretora, `as vezes volta a funcionar e posso utilizar o testador normalmente.
Att.
Pedro Quina
Bom dia Rogério
Pedro eu também estou tento o mesmo problema, sou novo, achei que era algo que eu não sabia, mas pelo jeito é bug.
Vou reportar também.
meta trader 5 DEMO estava funcionando normalmente, e agora vou testar estrategias automatizadas e e ele não dá entradas e nem saidas não registra valores. desinstalei tudo e reinsatalei. continua sem funcionar. o que pode estar acontecendo?
Mauroalage
Já tentou digitar a moeda?
pra mim não tá aparecendo a opção de digitar a moeda! socorro!!
Olá Paludo, no combo de códigos de moedas não existe opção de selecionar para digitar, simplesmente digite o código BRL no campo.
Certo, aumenta a área da janela testador de estratégias que vai aparecer.
não acredito que era isso! ahaha..desculpa! e muito obrigado!!!
Boa tarde,
estou tentando usar o testador estratégia no modo visual, mas estou enfrentando um problema: O ACCOUNT BALANCE não inicia com o valor do saldo inicial, logo no primeiro trade o saldo está zerado. Alguma sugestão para corrigir? Anexei parte do log para melhor visualização.
Obs: No modo não visual funciona perfeitamente.
Obrigado.