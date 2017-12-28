Mercado fechou, hora de relaxar !

Novo comentário
 

VPS afunda XPMT5-PROD na costa do !?  


 

Engraçado... aqui no Brasil ainda não tem servidores? Como isso é possível?

 

Interessante !

Alberto Villas
Alberto Villas
  • www.facebook.com
Calma, é em Moscou! [via Patricia Mesquita]
 

Boa tarde comunidade,

desejando a todos traders que abrirem esse post, um ano de 2018 de muito, muito, muito gain  e também de muita paz e harmônia! 



FELIZ ANO NOVO! PARA VOCÊ E FAMÍLIA

 

Muito bem,

enfim alguém lembrou de mandar mensagem de felicitações . Desejo o mesmo para você e família.

 
Rogerio Giannetti Torres:

Boa tarde comunidade,

desejando a todos traders que abrirem esse post, um ano de 2018 de muito, muito, muito gain  e também de muita paz e harmônia! 

FELIZ ANO NOVO! PARA VOCÊ E FAMÍLIA



Novo comentário