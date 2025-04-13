Discussão do artigo "Metaquotes ID no terminal móvel Metatrader" - página 19
Meu aplicativo para Android não está exibindo o ID de meta-citações, como faço para corrigir isso? Estou me sentindo muito frustrado 🥴
Entre em contato com o suporte na parte inferior de cada página deste site chamada "Contatos e solicitações". Eles lhe darão conselhos ou poderão redefinir seu ID ou enviar-lhe um novo.
No entanto, lembro-me de ter lido em um tópico que nem todos os dispositivos são compatíveis com o serviço. Mas, boa sorte para você.
MT5 não mostra MQID
somethingtrading01, 24/09/2021 20:29
Quando me conecto ao WI-FI e clico no botão MQID na barra de mensagens, recebo o código; no entanto, quando reinicio o aplicativo e clico no botão MQID ao usar DADOS MÓVEIS, ele diz que é nulo.
Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21am
Seu dispositivo móvel só pode registrar o MetaQuotes ID se uma conta Google válida for usada nele.