OrderSend error 4756 (WINV17,M1) retcode=10030... erro ao enviar ordem na conta REAL - página 2

Novo comentário
 
Márcio Hermes:

Na [EDITADO] não têm as opções ORDER_FILLING_FOK e ORDER_FILLING_IOC, somente ORDER_FILLING_RETURN.

Se for realmente necessário as opções ORDER_FILLING_FOK e/ou ORDER_FILLING_IOC, a   [EDITADO] e a [EDITADO] (que é da [EDITADO] ) possuem.

Talvez sua informação esteja desatualizada. Tive problema de ordem à mercado cancelada por timeout (seria por instabilidade do MT5 da [EDITADO]) e aproveitei pra perguntar quanto a isso e a resposta da atendente deu informação divergente:

Resposta Modal


12
Novo comentário