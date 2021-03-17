OrderSend error 4756 (WINV17,M1) retcode=10030... erro ao enviar ordem na conta REAL - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na [EDITADO] não têm as opções ORDER_FILLING_FOK e ORDER_FILLING_IOC, somente ORDER_FILLING_RETURN.
Se for realmente necessário as opções ORDER_FILLING_FOK e/ou ORDER_FILLING_IOC, a [EDITADO] e a [EDITADO] (que é da [EDITADO] ) possuem.
Talvez sua informação esteja desatualizada. Tive problema de ordem à mercado cancelada por timeout (seria por instabilidade do MT5 da [EDITADO]) e aproveitei pra perguntar quanto a isso e a resposta da atendente deu informação divergente: