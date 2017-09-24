testador não aparece o grafico
Paulo boa tarde , venho fazendo testes com o testador de estratégia e a evolução do gráfico durante os teste , mas recentemente o gráfico só aparece após a conclusão do teste , não visualizo mais o andamento tick a tick . Como faço para ver a evolução ? Obrigado
luizfranco0714:
Bom,
pode ser que esteja demarcado.
