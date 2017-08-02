Corretora Australiana Vantage FX lança a MetaTrader 5 com hedging
A migração em larga escala da MetaTrader 5 está ganhando impulso na Austrália. Uma das maiores corretoras australianas reguladas pela ASIC, a Vantage FX, agora oferece a próxima geração da plataforma HFT multimercado para seus clientes. Os representantes da Vantage FX indicam que os amplos recursos da negociação algorítmica são uma das principais vantagens do produto, permitindo que os traders utilizem os sinais de negociação e Expert Advisors em seus trabalhos. Além disso, a corretora observa em particular, a incorporação do recurso de hedge.
"Na nova plataforma, a MetaQuotes Software manteve e melhorou todos os recursos que fizeram da MetaTrader 4 uma excelente ferramenta para a negociação Forex", diz David Bily, Diretor de Vendas e Marketing da Vantage FX, comentando sobre o lançamento do MetaTrader 5. "A versão mais recente da MetaTrader é importante para os traders profissionais, pois ela oferece a possibilidade de hedge. Este é um forte argumento a favor da plataforma atualizada. A parceria historicamente estabelecida entre a Vantage FX e a MetaQuotes Software significa que sempre permanecemos na vanguarda das tecnologias atuais e inovadoras, fornecendo um produto sofisticado aos nossos traders".
"A evolução natural da comunidade de negociação Forex de varejo será em direção à MetaTrader 5", continua o Sr. Bily. "Como resultado, queremos nos posicionar antecipadamente para atender às necessidades de nossos clientes através desta transição. A plataforma MetaTrader 5 se parece com o MetaTrader 4, mas ela é, de fato, uma plataforma da próxima geração para os clientes da Vantage FX. Com a capacidade de negociar os mercados de Forex, commodities e índices em conjunto, a plataforma MetaTrader 5 agora oferece aos clientes a capacidade de visualizar a profundidade do mercado do nosso provedor de liquidez. Com a adição dos sistemas de gerenciamento de posição tanto no modo netting quanto no hedging, os traders da MetaTrader 5 têm a possibilidade de sempre manter o controle total de gerenciamento de risco de sua conta".