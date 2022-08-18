problema com download e instalaçao do MT4 - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Boa tarde.
Estou com problemas no client terminal do mt4
não consigo baixar. se baixo, ele não abre.
Já reiniciei, tentei outras corretoras e nada.
Alguém sabe qual é o problema?
Mas se for só de corretoras.. o que será que eu fiz?? hahahaha
Desde já agradeço.
att
Entre em contato com a área de suporte de sua corretora.
NAO COSIGO BAIXA MT4 ,NAO SEI BEM MAS FALA DE ALGO NO TERMINAL
Bom dia!
O MT4 foi descontinuado e não da para instalar mais, isso ?
Preciso fazer um robô do mt5 para o 4, como procedo ?
Att.
Daniel
Boa noite pessoal,
Para instalar o MT4 deve-se utilizar o arquivo mt4setup.exe.
Para facilitar, recomendo o link https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe com download direto desse arquivo.
Sds.,
Rogério Figurelli
por o tempo so fica em 4 minutos no meta trader 04