problema com download e instalaçao do MT4 - página 2

maryspp:

Boa tarde.

Estou com problemas no client terminal do mt4

não consigo baixar. se baixo, ele não abre.

Já reiniciei, tentei outras corretoras e nada.

Alguém sabe qual é o problema?


Mas se for só de corretoras.. o que será que eu fiz?? hahahaha



Desde já agradeço.


att

Entre em contato com a área de suporte de sua corretora.

 

NAO COSIGO BAIXA MT4 ,NAO SEI BEM MAS FALA DE ALGO NO TERMINAL

 

Bom dia!

O MT4 foi descontinuado e não da para instalar mais, isso ?

Preciso fazer um robô do mt5 para o 4, como procedo ?

Att.

Daniel

 

Boa noite pessoal,

Para instalar o MT4 deve-se utilizar o arquivo mt4setup.exe.

Para facilitar, recomendo o link https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe com download direto desse arquivo.

Sds.,
Rogério Figurelli

 

por  o tempo so fica em 4 minutos no meta trader 04

 
Eu sempre usei as plataformas fornecidas pelas corretoras e nunca tive problema. Elas são até melhores e mais estáveis. E já usei da XM, FBS e ICMarkets. Todas me atenderam muito bem, tanto MT5 quanto MT4. Recomendo sempre entrar no site da corretora e baixar por lá sua plataforma.
 
Por favor preciso de uma ajuda aqui não consegui instalar o robô
 
Não consegui instalar o robô que comprei ! Consigo ser ressarcido ??
 
