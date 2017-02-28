candle vazado

Existe alguma forma de fazer o candle vazado no MT5 sem ter aquele risco no meio?

usando a cor none 

 
Oi Adriano.... tudo bem?

Tem sim...

Primeiro você precisa acessar as propriedades do gráfico...

Para isso, clique com o botão direito do mouse no gráfico que deseja mudar o esquema de cores e depois em propriedades...

Você também pode usar um atalho, selecionando o gráfico e teclando F8

Após isso, aparecerá as propriedades do gráfico....

Segue um exemplo da minha tela:



