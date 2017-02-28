candle vazado
adrianoklein:
Existe alguma forma de fazer o candle vazado no MT5 sem ter aquele risco no meio?
usando a cor none
Oi Adriano.... tudo bem?
Tem sim...
Primeiro você precisa acessar as propriedades do gráfico...
Para isso, clique com o botão direito do mouse no gráfico que deseja mudar o esquema de cores e depois em propriedades...
Você também pode usar um atalho, selecionando o gráfico e teclando F8
Após isso, aparecerá as propriedades do gráfico....
Segue um exemplo da minha tela:
