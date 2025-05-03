Discussão do artigo "Fundamentos Básicos da Programação: Variáveis Globais do Terminal" - página 4
Aparentemente, as condições de trabalho com elas mudaram - eu as coloquei no robô para teste (em geral, as variáveis glob do terminal do cliente são necessárias lá).
O compilador escreve erros, eu as uso no void OnTick()
Ainda não consegui descobrir como trabalhar com elas
Tenho uma solicitação no contexto de resolver o problema de rastrear valores de indicadores personalizados ao abrir posições.
porque esse valor é perdido ao recarregar o terminal, se você fizer isso com variáveis comuns.