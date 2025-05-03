Discussão do artigo "Fundamentos Básicos da Programação: Variáveis Globais do Terminal" - página 4

Aparentemente, as condições de trabalho com elas mudaram - eu as coloquei no robô para teste (em geral, as variáveis glob do terminal do cliente são necessárias lá).

O compilador escreve erros, eu as uso no void OnTick()

Ainda não consegui descobrir como trabalhar com elas


Tenho uma solicitação no contexto de resolver o problema de rastrear valores de indicadores personalizados ao abrir posições.

porque esse valor é perdido ao recarregar o terminal, se você fizer isso com variáveis comuns.

текущее_значение_спред_куплен = NormalizeDouble(spread0,0);   // lembre-se do valor de spread a partir do qual será feita a média
