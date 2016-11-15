O serviço GitHub agora oferece suporte a linguagens MQL5 e MQL4
Além disso, MQL4 (na verdade também inclui MQL5, uma vez que ambas as línguas são tratadas como uma linguagem MQL4 pelos autores do índice) alcançou o 41º lugar no ranking mundial de linguagens de programação do índice TIOBE http://www.tiobe.com/tiobe-index/
Temos o prazer de anunciar que o GitHub, uma das maiores hospedagens Git, incluiu o suporte oficial para linguagens de programação MQL5 e MQL4. Os desenvolvedores de robôs de negociação e indicadores agora têm à sua disposição todos os recursos da interface web GitHub, incluindo a obtenção de estatísticas sobre as linguagens do repositório, visualização do código-fonte com destaque automático de sintaxe e filtragem dos resultados da pesquisa por linguagem.