- Create
- BorderType
- OnSetText
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
Create
Cria novo controle CPanel.
|
virtual bool Create(
Parâmetros
chart
[in] ID de gráfico.
name
[in] Nome exclusivo do controle.
subwin
[in] Sub-janela do gráfico.
x1
[in] Coordenada X do canto superior esquerdo.
y1
[in] Coordenada Y do canto superior esquerdo.
x2
[in] Coordenada X do canto inferior direito.
y2
[in] Coordenada Y do canto inferior direito.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.