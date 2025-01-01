- Create
- BorderType
- OnSetText
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
Crea el nuevo control CPanel.
virtual bool Create(
Parámetros
chart
[in] Identificador gráfico.
name
[in] Nombre único del control.
subwin
[in] Subventana gráfica.
x1
[in] Coordenada X de la esquina superior izquierda.
y1
[in] Coordenada Y de la esquina superior izquierda.
x2
[in] Coordenada X de la esquina inferior derecha.
y2
[in] Coordenada Y de la esquina inferior derecha.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.