시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AUFO SWING
Theos Macdin Purba

AUFO SWING

Theos Macdin Purba
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 2%
Headway-Real
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
60
이익 거래:
25 (41.66%)
손실 거래:
35 (58.33%)
최고의 거래:
20.33 USD
최악의 거래:
-4.97 USD
총 수익:
141.35 USD (16 643 pips)
총 손실:
-109.61 USD (8 154 pips)
연속 최대 이익:
4 (29.69 USD)
연속 최대 이익:
29.73 USD (3)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
51.02%
최대 입금량:
1.78%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.94
롱(주식매수):
20 (33.33%)
숏(주식차입매도):
40 (66.67%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
5.65 USD
평균 손실:
-3.13 USD
연속 최대 손실:
7 (-22.12 USD)
연속 최대 손실:
-22.12 USD (7)
월별 성장률:
0.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
33.94 USD (2.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.53% (33.94 USD)
자본금별:
0.76% (10.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 8
EURJPY 6
CHFJPY 6
EURGBP 4
NZDCAD 4
EURCAD 4
CADCHF 4
NZDUSD 4
GBPCHF 2
GBPJPY 2
GBPAUD 2
EURCHF 2
USDCAD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
USDCHF 2
EURNZD 2
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD -12
EURJPY 17
CHFJPY 29
EURGBP 5
NZDCAD 8
EURCAD -8
CADCHF -8
NZDUSD -7
GBPCHF -5
GBPJPY 0
GBPAUD 27
EURCHF -5
USDCAD -7
CADJPY 0
GBPCAD -5
USDCHF 9
EURNZD 0
EURUSD -8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD -583
EURJPY 1.7K
CHFJPY 5.1K
EURGBP 359
NZDCAD 319
EURCAD -542
CADCHF -297
NZDUSD -217
GBPCHF -438
GBPJPY -1
GBPAUD 4.1K
EURCHF -371
USDCAD -308
CADJPY 0
GBPCAD -728
USDCHF 692
EURNZD 0
EURUSD -376
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20.33 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +29.69 USD
연속 최대 손실: -22.12 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
FusionMarkets-Live 2
0.31 × 16
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.79 × 1981
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-2
2.91 × 615
FBS-Real-9
3.32 × 25
7 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

AUFO Swing Trading System: Harnessing Supply and Demand

AUFO Swing is a trading system that utilizes Supply and Demand analysis. AUFO stands for Area Unfilled Order, where we, as retail traders, place our pending orders in the same areas where Large Institutions also place theirs.

This trading system has been rigorously tested by us for 7 years and has generated substantial profit. It offers a Low Risk yet High Return profile, utilizing a favorable Risk-Reward ratio of 1:3.

Simfoni Trader Grup


리뷰 없음
2026.01.19 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.18 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.07 02:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 06:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 04:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 01:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 01:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 01:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 01:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 01:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AUFO SWING
월별 30 USD
2%
0
0
USD
1.3K
USD
12
100%
60
41%
51%
1.28
0.53
USD
3%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.