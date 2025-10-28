- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|NZDCAD
|4
|EURCAD
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|4
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|5
|EURGBP
|5
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|-8
|CADCHF
|-8
|CHFJPY
|12
|GBPCHF
|-5
|GBPJPY
|0
|GBPAUD
|27
|EURCHF
|-5
|USDCAD
|-7
|GBPUSD
|0
|CADJPY
|0
|GBPCAD
|-5
|USDCHF
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|715
|EURGBP
|359
|NZDCAD
|319
|EURCAD
|-542
|CADCHF
|-297
|CHFJPY
|2.5K
|GBPCHF
|-438
|GBPJPY
|-1
|GBPAUD
|4.1K
|EURCHF
|-371
|USDCAD
|-308
|GBPUSD
|-3
|CADJPY
|0
|GBPCAD
|-728
|USDCHF
|692
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 13
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 1665
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-2
|2.42 × 413
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
AUFO Swing Trading System: Harnessing Supply and Demand
AUFO Swing is a trading system that utilizes Supply and Demand analysis. AUFO stands for Area Unfilled Order, where we, as retail traders, place our pending orders in the same areas where Large Institutions also place theirs.
This trading system has been rigorously tested by us for 7 years and has generated substantial profit. It offers a Low Risk yet High Return profile, utilizing a favorable Risk-Reward ratio of 1:3.
Simfoni Trader Grup
-
Website: www.simfoniaufo.web.id
-
WhatsApp: 08811658929
-
Telegram Channel: https://t.me/simfonitradergrup
