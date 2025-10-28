СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AUFO SWING
Theos Macdin Purba

AUFO SWING

Theos Macdin Purba
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
Headway-Real
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
18 (42.85%)
Убыточных трейдов:
24 (57.14%)
Лучший трейд:
20.33 USD
Худший трейд:
-4.97 USD
Общая прибыль:
103.56 USD (12 340 pips)
Общий убыток:
-75.86 USD (6 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (29.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.73 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
60.43%
Макс. загрузка депозита:
1.68%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
14 (33.33%)
Коротких трейдов:
28 (66.67%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
5.75 USD
Средний убыток:
-3.16 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-22.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.12 USD (7)
Прирост в месяц:
0.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.94 USD (2.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.53% (33.94 USD)
По эквити:
0.65% (8.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 4
EURGBP 4
NZDCAD 4
EURCAD 4
CADCHF 4
CHFJPY 4
GBPCHF 2
GBPJPY 2
GBPAUD 2
EURCHF 2
USDCAD 2
GBPUSD 2
CADJPY 2
GBPCAD 2
USDCHF 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 5
EURGBP 5
NZDCAD 8
EURCAD -8
CADCHF -8
CHFJPY 12
GBPCHF -5
GBPJPY 0
GBPAUD 27
EURCHF -5
USDCAD -7
GBPUSD 0
CADJPY 0
GBPCAD -5
USDCHF 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 715
EURGBP 359
NZDCAD 319
EURCAD -542
CADCHF -297
CHFJPY 2.5K
GBPCHF -438
GBPJPY -1
GBPAUD 4.1K
EURCHF -371
USDCAD -308
GBPUSD -3
CADJPY 0
GBPCAD -728
USDCHF 692
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.33 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +29.73 USD
Макс. убыток в серии: -22.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
FusionMarkets-Demo
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 13
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 1665
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-2
2.42 × 413
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
еще 3...
AUFO Swing Trading System: Harnessing Supply and Demand

AUFO Swing is a trading system that utilizes Supply and Demand analysis. AUFO stands for Area Unfilled Order, where we, as retail traders, place our pending orders in the same areas where Large Institutions also place theirs.

This trading system has been rigorously tested by us for 7 years and has generated substantial profit. It offers a Low Risk yet High Return profile, utilizing a favorable Risk-Reward ratio of 1:3.

Simfoni Trader Grup


Нет отзывов
2025.12.05 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 06:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 04:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 01:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 01:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 01:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 01:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 01:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
