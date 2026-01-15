라이브러리: 멀티 테스터 - 페이지 55

fxsaber #:
GetPixel이 다른 G-컬러를 반환하는 것 같습니다.
그래서 그게 아닙니다. 알파 컴포넌트인 0xD0이 배경색에 녹색을 추가(혼합)한다고 생각했는데요.
 
Vladislav Boyko #:
fxsaber #:
GetPixel이 다른 G-컬러를 반환하는 것 같습니다.

위의 스크립트가 컴퓨터에서 작동하지 않나요? 두 대의 컴퓨터에서 확인했는데 모두 정상적으로 작동합니다.


 

시험관 경로가 지정되면 시험관 이름도 지정되어야 하지 않나요? 지금은 TesterSymbolName이 표시됩니다.


 
hini #:

위의 스크립트가 컴퓨터에서 작동하지 않나요? 두 대의 컴퓨터에서 확인했는데 모두 정상적으로 작동합니다.

이 색상은 무엇인가요?

  // 확인 대상: 밝은 테마 녹색(156, 204, 101) 마우스오버:140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // 확인 대상: 어두운 테마 녹색(96, 96, 0) hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // 확인: 밝은 테마 빨간색(239, 154, 154) 마우스오버:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // 확인 대상: 어두운 테마 빨간색(112, 14, 19) 마우스오버:128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

시험관 경로가 지정되면 시험관 이름도 지정되어야 하지 않나요? 지금은 TesterSymbolName이 표시됩니다.

테스터 심볼 이름은 테스터에서 선택한 심볼입니다.
 
fxsaber #:
저 색상은 무엇인가요?

마우스 커서가 버튼 위로 마우스를 가져가면 배경색이 약간 어두워집니다.

멀티테스터가 실행 중일 때 마우스 커서가 버튼 위에 정확히 위치할 가능성은 거의 없으므로 이 색상은 무시해도 됩니다.

 
fxsaber #:
테스터 심볼 이름 - 테스터에서 선택한 심볼입니다.
아, 제 실수입니다. 코드를 보고 헷갈려서 TesterExpertName으로 착각했습니다.
 
hini #:

마우스 커서를 버튼 위로 가져가면 배경색이 약간 어두워집니다.

멀티테스터 실행 시 마우스 커서가 버튼 위에 있을 가능성은 거의 없으므로 이 색상은 무시해도 됩니다.

감사합니다, 업데이트했습니다.
 
fxsaber #:
감사합니다, 업데이트되었습니다.
👍
