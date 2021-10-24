Matstat 계량 경제학 마탄 - 페이지 21 1...141516171819202122232425262728...38 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2021.05.16 21:29 #201 Aleksey Nikolayev : 4) 다음 시간에는 LSM 대신 계수의 합을 최소화하는 방법을 설명하겠습니다) 시간 i=1, 2, ..., n에 대한 선형 회귀 모델 xi = a + b*i + ei 를 생각해 보십시오. 여기서 오류 ei는 라플라스 분포의 백색잡음입니다. 그러면 오류 밀도는 p(x,c)=0.5*c*exp(-c*|x|), log(p(x,c))=log(0.5)+log(c)-c* 형식을 갖습니다. |x | 잡음에 대한 우도 함수는 L=p(d1,c)*p(d2,c)*...*p(dn,c)입니다. 여기서 di=xi-ab*i는 모델의 잔차입니다. 우도 함수의 로그 LL=n*log(0.5)+n*log(c)-c*S, 여기서 S=|d1|+|d2|+...+|dn|입니다. S는 매개변수 c에 의존하지 않으므로 LL을 최대화하는 문제는 두 단계로 해결됩니다. 1) 및 b에 대한 S의 최소화(c>0 이후) 2) 발견된 값 S와 함께 매개변수 c에 의한 LL의 최대화. 두 번째 점은 쉽게 풀립니다( 지수 분포) c=n/S 첫 번째 점에 문제가 있습니다. 왜냐하면 최소 제곱과 달리 이 문제는 분석적으로(종이로) 풀 수 없고 컴퓨터에서 대략적인 수치적 방법으로만 풀 수 있기 때문입니다. Matstat Econometrics Matan 푸리에 감정가 .. 베이지안 회귀 - 이 Алексей Тарабанов 2021.05.16 22:14 #202 Alexei Nikolaev의 분포에서 오류 ei가 백색 잡음이면 어떤 일이 일어날지 흥미롭습니다. Aleksey Nikolayev 2021.05.16 22:20 #203 Алексей Тарабанов : Alexei Nikolaev의 분포에서 오류 ei가 백색 잡음이면 어떤 일이 일어날지 흥미롭습니다. Petrosyan은 당신을 부러워합니다. Алексей Тарабанов 2021.05.16 22:23 #204 Aleksey Nikolayev : Petrosyan은 당신을 부러워합니다. 그는 내가 진지하다는 것을 알면서도 나를 부러워할 것입니다. Aleksey Nikolayev 2021.05.16 22:28 #205 Алексей Тарабанов : 그는 내가 진지하다는 것을 알면서도 나를 부러워할 것입니다. 술을 끊으십시오. Алексей Тарабанов 2021.05.16 22:33 #206 Aleksey Nikolayev : 술을 끊으십시오. 관련이 없습니다. Roman 2021.05.17 07:11 #207 Алексей Тарабанов : Alexei Nikolaev의 분포에서 오류 ei가 백색 잡음이면 어떤 일이 일어날지 흥미롭습니다. 다음은 점프가 있었던 날의 차트입니다. Roman 2021.05.17 07:13 #208 다음 날 차트입니다. secret 2021.07.16 23:39 #209 Aleksey Nikolayev : Alexey, 페어 트레이딩 에서 스프레드를 어떻게 측정하시겠습니까? 다리의 선형 연결을 가정합니다. Aleksey Nikolayev 2021.07.17 07:30 #210 secret : Alexey, 페어 트레이딩 에서 스프레드를 어떻게 측정하시겠습니까? 다리의 선형 연결을 가정합니다. 이 질문은 사이버네틱스와 수학의 멋진 하이브리드 프레임워크 내에서 연구되지 않았습니까? ) 즉, 이 매우 선형적인 종속성의 매개변수(잔차의 계수 및 분산)가 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지 살펴보겠습니다. 아마도 상관과 분산이 거의 일정하고 이동이 일부 평균 값 주위에서 부드럽게 변동하는 경우에만 이동 사실에 대해 말할 수 있습니다. 따라서 이 진동의 매개변수는 TS를 구축하는 데 사용할 수 있습니다. 1...141516171819202122232425262728...38 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
4) 다음 시간에는 LSM 대신 계수의 합을 최소화하는 방법을 설명하겠습니다)
시간 i=1, 2, ..., n에 대한 선형 회귀 모델 xi = a + b*i + ei 를 생각해 보십시오. 여기서 오류 ei는 라플라스 분포의 백색잡음입니다. 그러면 오류 밀도는 p(x,c)=0.5*c*exp(-c*|x|), log(p(x,c))=log(0.5)+log(c)-c* 형식을 갖습니다. |x |
잡음에 대한 우도 함수는 L=p(d1,c)*p(d2,c)*...*p(dn,c)입니다. 여기서 di=xi-ab*i는 모델의 잔차입니다. 우도 함수의 로그 LL=n*log(0.5)+n*log(c)-c*S, 여기서 S=|d1|+|d2|+...+|dn|입니다. S는 매개변수 c에 의존하지 않으므로 LL을 최대화하는 문제는 두 단계로 해결됩니다.
1) 및 b에 대한 S의 최소화(c>0 이후)
2) 발견된 값 S와 함께 매개변수 c에 의한 LL의 최대화.
두 번째 점은 쉽게 풀립니다( 지수 분포) c=n/S
첫 번째 점에 문제가 있습니다. 왜냐하면 최소 제곱과 달리 이 문제는 분석적으로(종이로) 풀 수 없고 컴퓨터에서 대략적인 수치적 방법으로만 풀 수 있기 때문입니다.
Alexei Nikolaev의 분포에서 오류 ei가 백색 잡음이면 어떤 일이 일어날지 흥미롭습니다.
다음은 점프가 있었던 날의 차트입니다.
다음 날 차트입니다.
Alexey, 페어 트레이딩 에서 스프레드를 어떻게 측정하시겠습니까? 다리의 선형 연결을 가정합니다.
이 질문은 사이버네틱스와 수학의 멋진 하이브리드 프레임워크 내에서 연구되지 않았습니까? )
즉, 이 매우 선형적인 종속성의 매개변수(잔차의 계수 및 분산)가 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지 살펴보겠습니다. 아마도 상관과 분산이 거의 일정하고 이동이 일부 평균 값 주위에서 부드럽게 변동하는 경우에만 이동 사실에 대해 말할 수 있습니다. 따라서 이 진동의 매개변수는 TS를 구축하는 데 사용할 수 있습니다.