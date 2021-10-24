Matstat 계량 경제학 마탄 - 페이지 22 1...151617181920212223242526272829...38 새 코멘트 secret 2021.07.17 12:07 #211 Aleksey Nikolayev : 즉, 이 매우 선형적인 종속성의 매개변수(잔차의 계수 및 분산)가 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지 살펴보겠습니다. 아마도 상관과 분산이 거의 일정하고 이동이 일부 평균 값 주위에서 부드럽게 변동하는 경우에만 이동 사실에 대해 말할 수 있습니다. 따라서 이 진동의 매개변수는 TS를 구축하는 데 사용할 수 있습니다. 다 그렇네요. 문제는 두 행 사이의 분리를 위해 정확히 무엇을 취해야 하는지입니다. 예를 들어, 회귀선에 수직인 길이라는 전통적인 견해가 있습니다. 그러나 이것은 옳은 방법이 아닌 것 같습니다. 이전 값이 아니라 특정 중간 지점에 대한 분리를 제공하기 때문입니다. 미끄러짐의 "비대칭"과 같은 물질이 없어져 느껴보고 싶습니다. Aleksey Nikolayev 2021.07.17 14:26 #212 secret : 다 그렇네요. 문제는 두 행 사이의 분리를 위해 정확히 무엇을 취해야 하는지입니다. 예를 들어, 회귀선에 수직인 길이라는 전통적인 견해가 있습니다. 그러나 이것은 옳은 방법이 아닌 것 같습니다. 그것은 이전 값에 대한 것이 아니라 특정 중간 지점에 대한 분리를 제공하기 때문입니다. 미끄러짐의 "비대칭"과 같은 물질이 없어져 느껴보고 싶습니다. 나는 모릅니다. 수직을 두 구성 요소의 벡터로 생각할 수 있습니다.) 물론 길이에 비례하지만 계수는 다릅니다. 그러나 아마도 나는 문제의 본질을 이해하지 못했을 것입니다. 선형 연결(모델의 무질서)의 존재에 대한 조건의 가능한 위반을 지속적으로 모니터링하는 것에 대해 이야기하고 있습니까? 관계가 유지되고 변경되지 않는다는 확신이 항상 있는 경우 이론상 분리 측정은 수직선의 길이와 회귀 계수로 표현되어야 합니다. [삭제] 2021.07.17 15:35 #213 Алексей Тарабанов : Alexei Nikolaev의 분포에서 오류 ei가 백색 잡음이면 어떤 일이 일어날지 흥미롭습니다. 아, 싼야가 나타났다, 불쌍한 놈은 어디로 사라진 거지? Aleksey Nikolayev 2021.07.18 19:32 #214 secret : 따라서 회귀잔차의 구조를 연구할 필요가 있다. 사실 계량경제학 의 절반은 이것에 할애됨) secret 2021.07.18 20:04 #215 누가 메시지를 가져갔습니까? 제자리에 두십시오. Anatolii Zainchkovskii 2021.07.18 21:11 #216 Maxim Dmitrievsky : 상당히 객관적인 이유 때문입니다. 고정된 포트폴리오는 그 순간에만 얻어지며, 적절한 기술 없이는 모든 것이 새로운 데이터로 분해됩니다. 하지만 깨졌다는 사실은 100% 사실입니다. 이게 룰 아닌가요...? Алексей Тарабанов 2021.07.18 23:25 #217 올바른 툴킷이 아닙니다. secret 2021.07.19 16:51 #218 MetaQuotes, 포럼에서 메시지가 손실되었다는 사실을 알고 계셨습니까? CHINGIZ MUSTAFAEV 2021.07.28 15:53 #219 MS와 TV는 가끔 조심해야 합니다. 그녀는 때때로 원칙적으로 없는 패턴을 보여줄 수 있습니다. Dmytro Nazarchuk 2021.07.28 15:59 #220 CHINGIZ MUSTAFAEV : MS와 TV는 가끔 조심해야 합니다. 그녀는 때때로 원칙적으로 없는 패턴을 보여줄 수 있습니다. MS와 TV에 대해 걱정하지 마십시오. 잘못된 상관 관계의 영향이 오랫동안 연구되어 왔으며 적절한 테스트 및 검증 알고리즘이 있습니다. 1...151617181920212223242526272829...38 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
즉, 이 매우 선형적인 종속성의 매개변수(잔차의 계수 및 분산)가 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지 살펴보겠습니다. 아마도 상관과 분산이 거의 일정하고 이동이 일부 평균 값 주위에서 부드럽게 변동하는 경우에만 이동 사실에 대해 말할 수 있습니다. 따라서 이 진동의 매개변수는 TS를 구축하는 데 사용할 수 있습니다.
다 그렇네요. 문제는 두 행 사이의 분리를 위해 정확히 무엇을 취해야 하는지입니다. 예를 들어, 회귀선에 수직인 길이라는 전통적인 견해가 있습니다. 그러나 이것은 옳은 방법이 아닌 것 같습니다. 그것은 이전 값에 대한 것이 아니라 특정 중간 지점에 대한 분리를 제공하기 때문입니다. 미끄러짐의 "비대칭"과 같은 물질이 없어져 느껴보고 싶습니다.
나는 모릅니다. 수직을 두 구성 요소의 벡터로 생각할 수 있습니다.) 물론 길이에 비례하지만 계수는 다릅니다.
그러나 아마도 나는 문제의 본질을 이해하지 못했을 것입니다. 선형 연결(모델의 무질서)의 존재에 대한 조건의 가능한 위반을 지속적으로 모니터링하는 것에 대해 이야기하고 있습니까? 관계가 유지되고 변경되지 않는다는 확신이 항상 있는 경우 이론상 분리 측정은 수직선의 길이와 회귀 계수로 표현되어야 합니다.
Alexei Nikolaev의 분포에서 오류 ei가 백색 잡음이면 어떤 일이 일어날지 흥미롭습니다.
따라서 회귀잔차의 구조를 연구할 필요가 있다. 사실 계량경제학 의 절반은 이것에 할애됨)
상당히 객관적인 이유 때문입니다. 고정된 포트폴리오는 그 순간에만 얻어지며, 적절한 기술 없이는 모든 것이 새로운 데이터로 분해됩니다.
MS와 TV는 가끔 조심해야 합니다. 그녀는 때때로 원칙적으로 없는 패턴을 보여줄 수 있습니다.
MS와 TV에 대해 걱정하지 마십시오. 잘못된 상관 관계의 영향이 오랫동안 연구되어 왔으며 적절한 테스트 및 검증 알고리즘이 있습니다.