할 수 있다. 그러나 직선이 더 좋습니다. 스프레드에 대한 제스처와 손실이 적습니다. 바닥까지 여전히 스윙 - 흔들리고 머리가 회전할 수 있습니다. 직선으로 토리 사업. 나는 옛날에 손으로 장사를 하곤 했다. 강제추세라고 하는 선을 그었습니다. 그리고 프페레드. 시장이 동의하지 않는 경우 - 그것은 그의 문제였습니다 :)))
Kotelnikov 정리에서 사용되기 때문에 sinc() 함수에만 의존할 것을 제안합니다. 그런데 이 정리는 올해 포럼에서 아직 언급되지 않았습니다. 수정해야 합니다)
모스크바 주립 대학의 메흐마트는 더 이상 수학의 권위자가 아니었습니다. 그들은 코 너머에 아무것도 보이지 않습니다. 한때 그들은 아무것도 이해하지 못한 채 PNB를 이단으로 선언했습니다.
나는 현재 러시아의 수학에서 MIPT(물리 및 기술 연구소), HSE(고등 경제 대학), 그리고 아마도 St. Petersburg State University의 Mathematics and Mechanics가 첫 번째 자리를 차지한다는 것을 읽었습니다. 그들은 모스크바 주립 대학의 Mekhmat가 전혀 같지 않다고 말합니다.
PNB는 필요한 경우 쉽게 사인으로 바뀝니다. NSP를 Kotelnikov 또는 다른 과학자 = 연구원의 결론과 비교합시다.
그들의 우선 순위는 학생과 학생의 문제를 해결하는 것입니다. 그곳에서 나는 박물관 이라는 별명을 가진 진짜 수학자 단 한 명을 발견했다.
예를 들어 보일-마리오트 법칙
이것은 소련 / RF에 매우 일반적입니다. 우리는 연구 기관에 과학자가 있습니다. 러시아의 주요 수학 연구소는 유리 제품(MIAN)입니다.
왜 안되나요) 두 개의 정현파를 수직으로 약간 떼어 놓고 그 사이에 떨어지지 않는 모든 진드기를 버립니다) 그게 다입니다. 당신은 거래할 수 있습니다, 당신은 적어도 역사상 그들 사이에 더 많은 진드기가 있도록 그것들을 집어들 필요가 있습니다) 분명히 미래에 문제가 있을 것입니다 - 새로운 진드기는 이 사인 곡선 사이에서 원하지 않을 수 있습니다)
많은 사람들이 이렇게 거래합니다. 그들은 들어가고, 앉아서, 가격이 돌아올 때까지 기다립니다. 때때로 그들은 기다리지 않습니다.
물론이죠:
내 진료소에서 농담은 매우 조심해야 함)).