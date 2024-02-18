mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 106 1...99100101102103104105106107108109110111112113...247 새 코멘트 Stanislav Korotky 2018.10.17 21:31 #1051 알랭 벌리앙 : 전역 변수가 MT5 Tester로 에뮬레이트되기 때문에 작동하지 않습니다. 그들은 또한TimeCurrent()를 사용 합니다. 죄송합니다. MT4와 혼동됩니다. MT4에서는 작동하지만 MT5에서는 작동하지 않습니다. Alexey Navoykov 2018.10.17 23:31 #1052 fxsaber : 애플리케이션 위협 테스터에서 컴퓨터의 현지 시간을 더 쉽게 알 수 있는 방법이 있습니까? 이 형식에서는 비합리적입니다. 실시간으로 한 번만 얻은 다음 GetTickCount 또는 GetMicrosecondCount 를 사용하여 차이를 계산해야 합니다. fxsaber 2018.10.17 23:40 #1053 알렉세이 나보이코프 : 이 형식에서는 비합리적입니다. 실시간으로 한 번만 얻은 다음 GetTickCount 또는 GetMicrosecondCount를 사용하여 차이를 계산해야 합니다. 그래, 난 동의. Алексей Тарабанов 2018.10.17 23:53 #1054 그리고 코드는? Alexey Navoykov 2018.10.18 01:09 #1055 알렉세이 타라바노프 : 그리고 코드는? Nikolai Semko 2018.10.18 03:06 #1056 알렉세이 나보이코프 : 이 형식에서는 비합리적입니다. 실시간으로 한 번만 얻은 다음 GetTickCount 또는 GetMicrosecondCount를 사용하여 차이를 계산해야 합니다. 테스터의 시간 밀도는 완전히 다릅니다. 그것은 가지 않을거야. fxsaber 2018.10.18 06:34 #1057 알렉세이 타라바노프 : 그리고 코드는? 업데이트되었습니다. TheXpert 2018.10.18 09:35 #1058 fxsaber : 업데이트되었습니다. GetTickCount에서는 오버플로를 고려해야 합니다. Slava 2018.10.18 09:43 #1059 더엑스퍼트 : GetTickCount에서는 오버플로를 고려해야 합니다. 한 UINT에서 다른 UINT를 빼면 오버플로가 발생하더라도 결과는 항상 정확합니다. 삽화 void OnStart () { //--- uint first= UINT_MAX - 5 ; uint second=first+ 100 ; PrintFormat ( "%u - %u = %u" ,second,first,second-first); } 통나무 2018.10 . 18 10 : 48 : 12.775 TestUint (EURUSD,M1) 94 - 4294967290 = 100 fxsaber 2018.10.18 09:45 #1060 슬라바 : UINT에서 다른 UINT를 빼면 오버플로가 발생하더라도 결과는 항상 정확합니다. 아마도 한 번의 패스가 ~50일 이상 지속될 수 있다는 의미였을 것입니다(그런 다음 GetTickCount 는 전체 주기를 거칩니다). 그러나 이것은 실천의 영역이 아닙니다. 1...99100101102103104105106107108109110111112113...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
전역 변수가 MT5 Tester로 에뮬레이트되기 때문에 작동하지 않습니다. 그들은 또한TimeCurrent()를 사용 합니다.
죄송합니다. MT4와 혼동됩니다. MT4에서는 작동하지만 MT5에서는 작동하지 않습니다.
위협 테스터에서 컴퓨터의 현지 시간을 더 쉽게 알 수 있는 방법이 있습니까?
이 형식에서는 비합리적입니다. 실시간으로 한 번만 얻은 다음 GetTickCount 또는 GetMicrosecondCount 를 사용하여 차이를 계산해야 합니다.
그래, 난 동의.
그리고 코드는?
테스터의 시간 밀도는 완전히 다릅니다. 그것은 가지 않을거야.
업데이트되었습니다.
GetTickCount에서는 오버플로를 고려해야 합니다.
한 UINT에서 다른 UINT를 빼면 오버플로가 발생하더라도 결과는 항상 정확합니다.
아마도 한 번의 패스가 ~50일 이상 지속될 수 있다는 의미였을 것입니다(그런 다음 GetTickCount 는 전체 주기를 거칩니다). 그러나 이것은 실천의 영역이 아닙니다.