트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 949 1...942943944945946947948949950951952953954955956...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:24 #9481 산산이치 포멘코 : 분류의 추세는 또 무엇입니까? 클래스 예측 오류는 추세를 깨고 추세에 아무것도 남지 않습니다. 글쎄요, 저는 입력만 정의합니다. 출력은 MO의 결과가 아니라 트롤에 의해 처리됩니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:25 #9482 산산이치 포멘코 : 물론, 전나무! 다른 무엇? 이제 계산하겠습니다. 관심 갖고 기다리고 있습니다! СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:29 #9483 알렉세이 비아즈미킨 : 관심 갖고 기다리고 있습니다! 여기. Number of observations used to build the model: 20276 Missing value imputation is active. Call: randomForest(formula = as .factor(arr_Buy) ~ ., data = crs$dataset[crs$sample, c(crs$ input , crs$target)], ntree = 500 , mtry = 7 , importance = TRUE , replace = FALSE , na.action = randomForest::na.roughfix) Type of random forest: classification Number of trees: 500 No. of variables tried at each split: 7 OOB estimate of error rate: 17.76 % Confusion matrix: - 1 0 1 class .error - 1 4429 1157 84 0.2188713 0 498 8288 501 0.1075697 1 102 1259 3958 0.2558752 Variable Importance =================== - 1 0 1 MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini arr_LastBarPeresekD_Down_M15 56.11 64.27 64.49 69.56 211.39 arr_DonProc_M15 60.79 63.68 57.48 67.77 298.46 Levl_High_H4 59.69 61.76 57.36 69.74 195.16 Levl_Close_W1 54.44 58.90 57.08 64.35 234.41 arr_Regresor 56.51 55.71 56.09 61.40 212.89 Levl_Low_H4 50.14 52.47 55.56 57.38 203.09 Levl_Low_D1 51.00 50.52 55.24 57.91 192.80 arr_Den_Nedeli 47.86 50.18 55.22 53.55 214.23 arr_DonProcVisota 53.91 58.53 55.15 58.61 305.84 Levl_Close_MN1 51.68 51.71 54.70 58.12 228.30 Levl_Close_D1 53.13 51.06 51.83 57.80 267.86 arr_LastBarPeresekD_Up_M15 52.46 52.45 49.94 56.53 218.22 arr_DonProc 47.96 69.45 49.35 60.33 322.91 Levl_Support_D1 52.28 52.42 49.21 56.50 253.82 Levl_Support_W1 47.90 50.98 47.38 53.37 219.35 Levl_High_W1 48.68 47.64 47.35 52.45 144.54 Levl_Low_H1 46.62 53.94 46.72 54.10 208.75 Levl_Support_MN1 41.67 44.57 46.52 46.83 198.77 arr_TimeH 44.65 46.73 45.21 47.78 183.06 Levl_High_D1 43.69 42.56 45.17 46.79 169.77 Levl_first_H4 41.65 44.09 43.92 46.57 121.20 Levl_High_MN1 37.88 40.27 42.96 42.52 142.87 X_USE_Filter_MA_02 38.67 43.46 42.57 49.19 84.23 Levl_first_H1 38.36 40.30 40.51 44.00 135.97 Levl_Low_MN1 36.20 39.33 39.59 40.68 149.38 Levl_High_H1 36.34 39.67 39.02 40.28 196.14 arr_LastBarPeresekD_Down 40.51 39.81 37.87 43.21 232.92 Levl_first_D1 33.94 36.19 36.47 38.99 78.20 Levl_first_MN1 30.33 33.31 35.62 34.03 99.66 arr_LastBarPeresekD_Up 32.66 40.83 35.21 38.65 238.36 Levl_Low_W1 33.29 34.25 35.02 35.13 175.21 X_Use_Donchianf 31.06 34.26 33.54 36.21 97.49 Levl_Support_H4 33.55 38.03 33.15 36.91 248.48 Use_Filter_MA_Prirost 31.89 31.93 31.42 38.92 63.63 Levl_Close_H1 32.25 34.31 31.06 34.08 242.26 X_Use_Filter_Fibo_in_Day 29.56 30.80 30.99 36.89 71.70 Levl_Close_H4 34.27 33.26 30.79 34.17 272.58 X_USE_Filter_MA 25.90 31.13 29.25 33.87 66.11 X_Use_BarPeresek_iMA_TF 26.07 23.12 28.88 32.17 31.87 Levl_first_W1 26.50 28.50 27.21 28.70 83.33 arr_Vektor_Week 25.93 25.76 26.68 29.62 44.61 arr_Vektor_Don_M15 29.11 28.28 26.27 31.15 53.36 arr_RSI_Open_H1 30.82 29.38 25.75 36.56 45.64 Levl_Support_H1 26.88 27.87 25.56 27.72 215.06 arr_Vektor_Day 22.67 24.33 24.70 26.31 43.21 arr_Vektor_Don 23.32 25.04 21.89 25.40 65.35 arr_BB_Up 10.94 11.71 16.86 15.05 21.55 arr_BB_Center 16.63 17.40 16.01 17.13 58.55 X_Use_ChanelEvaProc 13.36 17.13 12.74 23.63 106.51 arr_RSI_Open_M1 8.95 11.16 12.15 13.34 33.44 arr_BB_Down 13.49 13.31 6.84 13.36 24.11 USE_Filter_MA_Donchian 3.60 - 1.85 5.00 3.82 2.32 필요한 나무의 수가 증가했습니다. 확실히 100개가 아닙니다. 오류를 올바르게 계산하지 않습니다. 이전보다 열악하지만 여전히 매우 괜찮은 열로 계산해야 합니다. СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:31 #9484 Pred_027_2016_H2_T.csv [validate](counts)의 Random Forest 모델에 대한 오류 행렬: 예측 실제 -1 0 1 오류 -1 20157 5167 292 21.3 0 2222 37861 2060 10.2 1 373 5502 17608 25.0 Pred_027_2016_H2_T.csv [validate](비율)의 Random Forest 모델에 대한 오류 행렬: 예측 실제 -1 0 1 오류 -1 22.1 5.7 0.3 21.3 0 2.4 41.5 2.3 10.2 1 0.4 6.0 19.3 25.0 전체 오차: 17.1%, 평균 클래스 오차: 18.83333% Pred_027_2016_H2_T.csv [test](counts)의 Random Forest 모델에 대한 오류 행렬: 예측 실제 -1 0 1 오류 -1 19963 5131 328 21.5 0 2259 37753 2104 10.4 1 404 5703 17597 25.8 Pred_027_2016_H2_T.csv [테스트](비율)의 랜덤 포레스트 모델에 대한 오류 행렬: 예측 실제 -1 0 1 오류 -1 21.9 5.6 0.4 21.5 0 2.5 41.4 2.3 10.4 1 0.4 6.3 19.3 25.8 전체 오차: 17.4%, 평균 클래스 오차: 19.23333% 오류의 놀라운 안정성은 매우 고무적입니다. Machine learning in trading: Any questions from newcomers Reversal Magic trading system Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:39 #9485 산산이치 포멘코 : 여기. 필요한 나무의 수가 증가했습니다. 확실히 100개가 아닙니다. 오류를 올바르게 계산하지 않습니다. 이전보다 열악하지만 여전히 매우 괜찮은 열로 계산해야 합니다. 고맙습니다! 이것은 예측 변수 세트가 그렇게 나쁘지 않다는 것을 의미하며 확장하는 것이 합리적입니다! 산산이치 포멘코 : 오류의 놀라운 안정성은 매우 고무적입니다. 아니면 아주 전형적인 샘플일까요? 어떻게든 2015년부터 파일에 대해 배우고 2016년을 확인하는 것이 필요하다고 생각합니다. 말하자면 반대 방향의 글로벌 추세가 있기 때문에 시스템이 그곳에서 그렇게 효율적으로 작동할 수 없을 것이라고 생각합니다. 음, 다른 방법을 알고 싶은데요... 맥심의 숲이 여기에서 형성 논리면에서 동일하다는 것이 흥미로운가요? СанСаныч Фоменко 2018.05.23 20:45 #9486 알렉세이 비아즈미킨 : 고맙습니다! 따라서 예측 변수 세트는 그렇게 나쁘지 않으며 확장하는 것이 합리적입니다! 아니면 아주 전형적인 샘플일까요? 어떻게든 2015년부터 파일에 대해 배우고 2016년을 확인하는 것이 필요하다고 생각합니다. 말하자면 반대 방향의 글로벌 추세가 있기 때문에 시스템이 그곳에서 그렇게 효율적으로 작동할 수 없을 것이라고 생각합니다. 음, 다른 방법을 알고 싶은데요... 맥심의 숲이 여기에서 형성 논리면에서 동일하다는 것이 흥미로운가요? 나는 위에서 썼고, 나는 반복한다: 테스트 예측 능력 파일을 분할하고 후반부에 오류를 확인하십시오. 추신. 예측자 등이 풍부합니다. Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 20:54 #9487 산산이치 포멘코 : 나는 위에서 썼고, 나는 반복한다: 테스트 예측 능력 파일을 분할하고 후반부에 오류를 확인하십시오. 모든 것이 이미 두 개의 파일로 분할된 경우 파일을 분할하는 이유는 무엇입니까? 나는 R에서 이것을 하는 방법을 모릅니다. 아무도 설명할 수 없습니다. 분명히 어리석은 것입니다. 산산이치 포멘코 : 추신. 예측자 등이 풍부합니다. 예, 그렇지 않습니다. ATS 사용을 포함하여 실제 거래에서 사용하는 것은 이것이 전부가 아닙니다. 네트워크가 역사상 최적화된 Expert Advisor를 능가할 수 있기를 진심으로 바랍니다. :) [삭제] 2018.05.23 21:01 #9488 어디서 그렇게 많은 평가자를 얻었습니까? 전략에 대해 수동으로 선택했습니까? 우와 :) 스캐폴딩의 논리는 +-가 같아야 합니다. СанСаныч Фоменко 2018.05.23 21:05 #9489 여기 또 다른 모델이 있습니다. Error matrix for the SVM model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (counts): Predicted Actual - 1 0 1 Error - 1 6176 18666 774 75.9 0 2242 38585 1316 8.4 1 1333 17683 4467 81.0 Error matrix for the SVM model on Pred_027_2016_H2_T.csv [validate] (proportions): Predicted Actual - 1 0 1 Error - 1 6.8 20.5 0.8 75.9 0 2.5 42.3 1.4 8.4 1 1.5 19.4 4.9 81.0 Overall error: 46 %, Averaged class error: 55.1 결과는 질적으로 다르지만 모델은 질적으로 다르지만 데이터에서 제대로 작동하지 않습니다. randomForest를 염두에 둘 필요가 있습니다. СанСаныч Фоменко 2018.05.23 21:08 #9490 알렉세이 비아즈미킨 : 네트워크가 역사상 최적화된 Expert Advisor를 능가할 수 있기를 진심으로 바랍니다. :) 모든 것이 이미 두 개의 파일로 분할된 경우 파일을 분할하는 이유는 무엇입니까? 나는 R에서 이것을 하는 방법을 모릅니다. 아무도 설명할 수 없습니다. 분명히 어리석은 것입니다. 나누기 - 절대 침을 뱉지 마세요. 문제는 R에 대한 편견입니다. 네트워크가 역사상 최적화된 Expert Advisor를 능가할 수 있기를 진심으로 바랍니다. :) 왜 네트워크인가? 1...942943944945946947948949950951952953954955956...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
분류의 추세는 또 무엇입니까? 클래스 예측 오류는 추세를 깨고 추세에 아무것도 남지 않습니다.
글쎄요, 저는 입력만 정의합니다. 출력은 MO의 결과가 아니라 트롤에 의해 처리됩니다.
물론, 전나무!
다른 무엇?
이제 계산하겠습니다.
관심 갖고 기다리고 있습니다!
관심 갖고 기다리고 있습니다!
여기.
필요한 나무의 수가 증가했습니다. 확실히 100개가 아닙니다.
오류를 올바르게 계산하지 않습니다. 이전보다 열악하지만 여전히 매우 괜찮은 열로 계산해야 합니다.
전체 오차: 17.1%, 평균 클래스 오차: 18.83333%
Pred_027_2016_H2_T.csv [test](counts)의 Random Forest 모델에 대한 오류 행렬:
예측
실제 -1 0 1 오류
-1 19963 5131 328 21.5
0 2259 37753 2104 10.4
1 404 5703 17597 25.8
Pred_027_2016_H2_T.csv [테스트](비율)의 랜덤 포레스트 모델에 대한 오류 행렬:
예측
실제 -1 0 1 오류
-1 21.9 5.6 0.4 21.5
0 2.5 41.4 2.3 10.4
1 0.4 6.3 19.3 25.8
전체 오차: 17.4%, 평균 클래스 오차: 19.23333%
오류의 놀라운 안정성은 매우 고무적입니다.
여기.
필요한 나무의 수가 증가했습니다. 확실히 100개가 아닙니다.
오류를 올바르게 계산하지 않습니다. 이전보다 열악하지만 여전히 매우 괜찮은 열로 계산해야 합니다.
고맙습니다! 이것은 예측 변수 세트가 그렇게 나쁘지 않다는 것을 의미하며 확장하는 것이 합리적입니다!
오류의 놀라운 안정성은 매우 고무적입니다.
아니면 아주 전형적인 샘플일까요? 어떻게든 2015년부터 파일에 대해 배우고 2016년을 확인하는 것이 필요하다고 생각합니다. 말하자면 반대 방향의 글로벌 추세가 있기 때문에 시스템이 그곳에서 그렇게 효율적으로 작동할 수 없을 것이라고 생각합니다.
음, 다른 방법을 알고 싶은데요... 맥심의 숲이 여기에서 형성 논리면에서 동일하다는 것이 흥미로운가요?
고맙습니다! 따라서 예측 변수 세트는 그렇게 나쁘지 않으며 확장하는 것이 합리적입니다!
아니면 아주 전형적인 샘플일까요? 어떻게든 2015년부터 파일에 대해 배우고 2016년을 확인하는 것이 필요하다고 생각합니다. 말하자면 반대 방향의 글로벌 추세가 있기 때문에 시스템이 그곳에서 그렇게 효율적으로 작동할 수 없을 것이라고 생각합니다.
음, 다른 방법을 알고 싶은데요... 맥심의 숲이 여기에서 형성 논리면에서 동일하다는 것이 흥미로운가요?
나는 위에서 썼고, 나는 반복한다:
추신.
예측자 등이 풍부합니다.
나는 위에서 썼고, 나는 반복한다:
모든 것이 이미 두 개의 파일로 분할된 경우 파일을 분할하는 이유는 무엇입니까? 나는 R에서 이것을 하는 방법을 모릅니다. 아무도 설명할 수 없습니다. 분명히 어리석은 것입니다.
추신.
예측자 등이 풍부합니다.
예, 그렇지 않습니다. ATS 사용을 포함하여 실제 거래에서 사용하는 것은 이것이 전부가 아닙니다.
네트워크가 역사상 최적화된 Expert Advisor를 능가할 수 있기를 진심으로 바랍니다. :)
어디서 그렇게 많은 평가자를 얻었습니까? 전략에 대해 수동으로 선택했습니까? 우와 :)
스캐폴딩의 논리는 +-가 같아야 합니다.
여기 또 다른 모델이 있습니다.
결과는 질적으로 다르지만 모델은 질적으로 다르지만 데이터에서 제대로 작동하지 않습니다.
randomForest를 염두에 둘 필요가 있습니다.
네트워크가 역사상 최적화된 Expert Advisor를 능가할 수 있기를 진심으로 바랍니다. :)
모든 것이 이미 두 개의 파일로 분할된 경우 파일을 분할하는 이유는 무엇입니까? 나는 R에서 이것을 하는 방법을 모릅니다. 아무도 설명할 수 없습니다. 분명히 어리석은 것입니다.
나누기 - 절대 침을 뱉지 마세요. 문제는 R에 대한 편견입니다.
네트워크가 역사상 최적화된 Expert Advisor를 능가할 수 있기를 진심으로 바랍니다. :)
왜 네트워크인가?