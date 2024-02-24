트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 471 1...464465466467468469470471472473474475476477478...3399 새 코멘트 [삭제] 2017.08.25 13:17 #4701 마법사_ : Fa와 Mishan은 광부가 아닙니다))) 앵무새를 낚아채러 갈 것입니다. + LightGBM, + CatBoost. 나는 조금 더 나은 컷을 원합니다-파이썬과 모든 것을 GPU에 넣습니다 ... 그리고 일반적인 RF 전에 상당한 증가가 있습니까? 별 의미가 없다면 계속해서 터미널 배달에서 RF를 사용할 것입니다 :) 여기 누군가가 이미 품질 향상이 평균적으로 그다지 중요하지 않다고 썼습니다(오류 감소 또는 무엇이든) 하지만 여전히 더 좋습니다 오토인코더가 없는 베어 MLP보다 + 속도 가장 중요한 것은 적용 방법, 예측 변수 선택 및 기타 흑마법이라는 것이 분명합니다. [삭제] 2017.08.25 13:23 #4702 블라디미르 페레르벤코 : Java로 작성되어 많은 메모리를 소비합니다. 유사한 R 패키지보다 더 좋지도 나쁘지도 않습니다.한 가지 단점이 있습니다. 실험할 수 있지만 작업하지 않는 것이 좋습니다(IMHO). 행운을 빕니다 실험이 끝났고, 터미널에서 예측기로 파일을 앞뒤로 드래그하는 것이 불편하지만 mql을 다시 작성할 공간이 충분하지 않습니다 :) 다시 쓰기가 매우 어려운 타사 라이브러리가 있습니다. 그들이 무엇에 대해 이해하지 못합니다. Vladimir Perervenko 2017.08.25 13:33 #4703 마법사_ : 펴고 유자눌은 수평선을 위해 조금. vs15로 컴파일할 때 문제가 있었습니다. 설정 17이 도움이 되었습니다. X 다른 컴퓨터에서 직접 지침을 수행했습니다. github에서 가능한 솔루션을 볼 수 있습니다. https://github.com/catboost/catboost/issues 예를 들어- https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557 예, 그리고 저를 위해 vs15로 컴파일되지 않습니다. 17시부터 시간되면 해봐야겠습니다. 행운을 빕니다 Yuriy Asaulenko 2017.08.25 15:30 #4704 막심 드미트리예프스키 : 실험이 끝났고, 터미널에서 예측기로 파일을 앞뒤로 드래그하는 것이 불편하지만 mql을 다시 작성할 공간이 충분하지 않습니다 :) 다시 쓰기가 매우 어려운 타사 라이브러리가 있습니다. 그들이 무엇에 대해 이해하지 못합니다. 여기 한 주제에서 MT5의 DLL이 작동하지 않거나 아직 작동하지 않는다고 썼습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MQL 및 R 통합 블라디미르 페레르벤코 , 2017.08.25 13:43 MT4는 DLL과 잘 작동합니다. 일련의 개선 이후 다섯 번째는 DLL을 허용하지 않습니다. 최신 MT5 빌드를 확인하지 않았습니다. MT5가 안정될 때까지 기다렸다가 DLL을 수정해야 한다고 생각합니다. 행운을 빕니다 그러나 MQL에서 모든 것을 다시 작성할 필요는 전혀 없으며 파일을 앞뒤로 "끌어당기기"에 아무런 문제가 없습니다. RAM 디스크를 넣으면 충분하며 모든 것이 메모리를 통해 직접 수행됩니다. 전송 속도는 초당 기가바이트입니다. 확인했습니다. 나는 심지어 약 6개월 전에 이 주제를 시작했습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 램 디스크. 유리 아사울렌코 , 2016.04.07 21:59 컴퓨터 메모리의 가상 디스크가 외부 소프트웨어와의 파일을 통한 MT 교환 속도를 크게 높일 수 있다고 생각했습니다. 발견, 다운로드. 제안 중 AMD Radeon을 선택했습니다. 관심 있는 사람이 있다면 링크는 Radeon™ RAMDisk입니다. 최대 4GB 드라이브용 무료 버전이 있습니다. 문제없이 설치되었습니다. 끄거나 HDD에 내용을 덤프할 때 덮어쓰도록 구성할 수 있습니다. 시작 시 자동으로 또는 사용자에 의해 켜집니다. 추신: 우리는 거기에서 당신과 이것을 논의한 것으로 나타났습니다.) Metatrader 5로 시작하는 방법 사이트 관리 mql5.com에 대한 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 [삭제] 2017.08.25 15:48 #4705 유리 아사울렌코 : 여기 한 주제에서 MT5의 DLL이 작동하지 않거나 아직 작동하지 않는다고 썼습니다. 그러나 MQL에서 모든 것을 다시 작성할 필요는 전혀 없으며 파일을 앞뒤로 "끌어당기기"에 아무런 문제가 없습니다. RAM 디스크를 넣으면 충분하며 모든 것이 메모리를 통해 직접 수행됩니다. 전송 속도는 초당 기가바이트입니다. 확인했습니다. 나는 심지어 약 6개월 전에 이 주제를 시작했습니다. 추신: 우리는 거기에서 당신과 이것을 논의한 것으로 나타났습니다.) 헤헤) 네 아니오, 거기에 예측자를 위한 파일을 준비하고, 집어 들고, 그가 계산할 때까지 기다렸다가, 버려야 합니다.. 매개변수의 본격적인 최적화에 대한 이야기조차 할 수 없습니다. , 유전학이나 다른 것을 연결하고 싶다면 공허한 교훈 .. 모든 것이 한 환경에서 이루어져야하며 시간 절약이 큽니다 .. R이 자체적으로 거래하지 않는 것이 유감입니다. 그러면 R로 전환하겠습니다) 이 목발이 다 맘에 안들어서 앉아서 시스템 쓰는데.. 스스로 무엇을 쓸지 조차 모르고 생각에 집중해야 하지만 인프라와 소프트웨어에 집중해야 하고.. 그리고 의미를 이해하지 못해도 뭔가가 나올까.. 아니, 너무 게으르다, 어려운 길을 찾는 사람이 아니다 :) Vasily Perepelkin 2017.08.25 16:07 #4706 막심 드미트리예프스키 : 헤헤) 네 아니오, 거기에 예측자를 위한 파일을 준비하고, 집어 들고, 그가 계산할 때까지 기다렸다가, 버려야 합니다.. 매개변수의 본격적인 최적화에 대한 이야기조차 할 수 없습니다. , 유전학이나 다른 것을 연결하고 싶다면 공허한 교훈 .. 모든 것이 한 환경에서 이루어져야하며 시간 절약이 큽니다 .. R이 자체적으로 거래하지 않는 것이 유감입니다. 그러면 R로 전환하겠습니다) 이 목발이 다 맘에 안들어서 앉아서 시스템 쓰는데.. 스스로 무엇을 쓸지 조차 모르고 생각에 집중해야 하지만 인프라와 소프트웨어에 집중해야 하고.. 그리고 의미를 이해하지 못해도 뭔가가 나올까.. 아니, 너무 게으르다, 어려운 길을 찾는 사람이 아니다 :) 그리고 나는 말했다... 결국은 모든 것이 제자리로 돌아가겠지만, 지혜 없이 늙어가는 것처럼 때로는 살지 못하는 경우도 있습니다. 추신: Lenonardo Davinci의 "sidekick" - Salaya 를 다소 연상시키는 ava에 대한 좋은 사진은 귀하에게 해당합니다. [삭제] 2017.08.25 16:11 #4707 바실리 페레펠킨 : 그리고 나는 말했다... 결국은 모든 것이 제자리로 돌아가겠지만, 지혜 없이 늙어가는 것처럼 때로는 살지 못하는 경우도 있습니다. 예, 왜 저를 거기에 밀어 넣습니까 .. 모든 것이 이미 완료되었으며 작동 중입니다. 그러나 끊임없이 새로운 것을해야합니다. 그렇지 않으면 모스크바가 둔해질 것입니다. Yuriy Asaulenko 2017.08.25 16:11 #4708 막심 드미트리예프스키 : 헤헤) 네 아니오, 거기에 예측자를 위한 파일을 준비하고, 집어 들고, 그가 계산할 때까지 기다렸다가, 버려야 합니다.. 매개변수의 본격적인 최적화에 대한 이야기조차 할 수 없습니다. , 유전학이나 다른 것을 연결하고 싶다면 공허한 교훈 .. 모든 것이 한 환경에서 이루어져야하며 시간 절약이 큽니다 .. R이 자체적으로 거래하지 않는 것이 유감입니다. 그러면 R로 전환하겠습니다) 이 목발이 다 맘에 안들어서 앉아서 시스템 쓰는데.. 스스로 무엇을 쓸지 조차 모르고 생각에 집중해야 하지만 인프라와 소프트웨어에 집중해야 하고.. 그리고 의미를 이해하지 못해도 뭔가가 나올까.. 아니, 너무 게으르다, 어려운 길을 찾는 사람이 아니다 :) IMHO, 다른 소프트웨어의 상호 작용은 목발이 아니라 일반적인 추세입니다. 그리고 거의 모든 소프트웨어에 API가 있고 모든 곳에서 타사 소프트웨어와 다른 유형의 상호 작용이 있다는 것은 절대 헛된 것이 아닙니다. 우리는 API를 가지고 있지 않습니다(그러나 미래는 MQL 내에서 자전거의 발명이 아니라 TS에서 타사 애플리케이션의 기능을 사용하는 것입니다. IMHO, 당신은 복잡성을 과장합니다. " 예측자는 거기에서 파일을 준비하고, 파일을 선택하고, 계산할 때까지 기다렸다가 돌려주어야 합니다. 매개변수의 본격적인 최적화에 대한 이야기 는 없습니다." 아마도, 아마도.)) [삭제] 2017.08.25 16:14 #4709 유리 아사울렌코 : IMHO, 다른 소프트웨어의 상호 작용은 목발이 아니라 일반적인 추세입니다. 그리고 거의 모든 소프트웨어에 API가 있고 모든 곳에서 타사 소프트웨어와 다른 유형의 상호 작용이 있다는 것은 절대 헛된 것이 아닙니다. 우리는 API를 가지고 있지 않습니다(그러나 미래는 MQL 내에서 자전거의 발명이 아니라 TS에서 타사 응용 프로그램의 사용인 것 같습니다. IMHO, 당신은 복잡성을 과장합니다. Fa와 Mishan은 광부가 아닙니다)))
앵무새를 낚아채러 갈 것입니다. + LightGBM, + CatBoost.
나는 조금 더 나은 컷을 원합니다-파이썬과 모든 것을 GPU에 넣습니다 ...
그리고 일반적인 RF 전에 상당한 증가가 있습니까? 별 의미가 없다면 계속해서 터미널 배달에서 RF를 사용할 것입니다 :) 여기 누군가가 이미 품질 향상이 평균적으로 그다지 중요하지 않다고 썼습니다(오류 감소 또는 무엇이든) 하지만 여전히 더 좋습니다 오토인코더가 없는 베어 MLP보다 + 속도
가장 중요한 것은 적용 방법, 예측 변수 선택 및 기타 흑마법이라는 것이 분명합니다.
Java로 작성되어 많은 메모리를 소비합니다. 유사한 R 패키지보다 더 좋지도 나쁘지도 않습니다.한 가지 단점이 있습니다.
실험할 수 있지만 작업하지 않는 것이 좋습니다(IMHO).
펴고 유자눌은 수평선을 위해 조금. vs15로 컴파일할 때 문제가 있었습니다. 설정 17이 도움이 되었습니다.
X 다른 컴퓨터에서 직접 지침을 수행했습니다. github에서 가능한 솔루션을 볼 수 있습니다.
https://github.com/catboost/catboost/issues
예를 들어-
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557
예, 그리고 저를 위해 vs15로 컴파일되지 않습니다. 17시부터 시간되면 해봐야겠습니다.
실험이 끝났고, 터미널에서 예측기로 파일을 앞뒤로 드래그하는 것이 불편하지만 mql을 다시 작성할 공간이 충분하지 않습니다 :) 다시 쓰기가 매우 어려운 타사 라이브러리가 있습니다. 그들이 무엇에 대해 이해하지 못합니다.
블라디미르 페레르벤코 , 2017.08.25 13:43
MT4는 DLL과 잘 작동합니다. 일련의 개선 이후 다섯 번째는 DLL을 허용하지 않습니다. 최신 MT5 빌드를 확인하지 않았습니다.
MT5가 안정될 때까지 기다렸다가 DLL을 수정해야 한다고 생각합니다.
그러나 MQL에서 모든 것을 다시 작성할 필요는 전혀 없으며 파일을 앞뒤로 "끌어당기기"에 아무런 문제가 없습니다. RAM 디스크를 넣으면 충분하며 모든 것이 메모리를 통해 직접 수행됩니다. 전송 속도는 초당 기가바이트입니다. 확인했습니다. 나는 심지어 약 6개월 전에 이 주제를 시작했습니다.
유리 아사울렌코 , 2016.04.07 21:59
컴퓨터 메모리의 가상 디스크가 외부 소프트웨어와의 파일을 통한 MT 교환 속도를 크게 높일 수 있다고 생각했습니다. 발견, 다운로드. 제안 중 AMD Radeon을 선택했습니다. 관심 있는 사람이 있다면 링크는 Radeon™ RAMDisk입니다. 최대 4GB 드라이브용 무료 버전이 있습니다.
문제없이 설치되었습니다. 끄거나 HDD에 내용을 덤프할 때 덮어쓰도록 구성할 수 있습니다. 시작 시 자동으로 또는 사용자에 의해 켜집니다.
헤헤) 네 아니오, 거기에 예측자를 위한 파일을 준비하고, 집어 들고, 그가 계산할 때까지 기다렸다가, 버려야 합니다.. 매개변수의 본격적인 최적화에 대한 이야기조차 할 수 없습니다. , 유전학이나 다른 것을 연결하고 싶다면 공허한 교훈 .. 모든 것이 한 환경에서 이루어져야하며 시간 절약이 큽니다 .. R이 자체적으로 거래하지 않는 것이 유감입니다. 그러면 R로 전환하겠습니다) 이 목발이 다 맘에 안들어서 앉아서 시스템 쓰는데.. 스스로 무엇을 쓸지 조차 모르고 생각에 집중해야 하지만 인프라와 소프트웨어에 집중해야 하고.. 그리고 의미를 이해하지 못해도 뭔가가 나올까.. 아니, 너무 게으르다, 어려운 길을 찾는 사람이 아니다 :)
추신: Lenonardo Davinci의 "sidekick" - Salaya 를 다소 연상시키는 ava에 대한 좋은 사진은 귀하에게 해당합니다.
헤헤) 네 아니오, 거기에 예측자를 위한 파일을 준비하고, 집어 들고, 그가 계산할 때까지 기다렸다가, 버려야 합니다.. 매개변수의 본격적인 최적화에 대한 이야기조차 할 수 없습니다. , 유전학이나 다른 것을 연결하고 싶다면 공허한 교훈 .. 모든 것이 한 환경에서 이루어져야하며 시간 절약이 큽니다 .. R이 자체적으로 거래하지 않는 것이 유감입니다. 그러면 R로 전환하겠습니다) 이 목발이 다 맘에 안들어서 앉아서 시스템 쓰는데.. 스스로 무엇을 쓸지 조차 모르고 생각에 집중해야 하지만 인프라와 소프트웨어에 집중해야 하고.. 그리고 의미를 이해하지 못해도 뭔가가 나올까.. 아니, 너무 게으르다, 어려운 길을 찾는 사람이 아니다 :)
IMHO, 당신은 복잡성을 과장합니다. " 예측자는 거기에서 파일을 준비하고, 파일을 선택하고, 계산할 때까지 기다렸다가 돌려주어야 합니다. 매개변수의 본격적인 최적화에 대한 이야기 는 없습니다." 아마도, 아마도.))
IMHO, 당신은 복잡성을 과장합니다. " 예측자는 거기에서 파일을 준비하고, 파일을 선택하고, 계산할 때까지 기다렸다가 돌려주어야 합니다. 매개변수의 본격적인 최적화에 대한 이야기 는 없습니다." 아마도, 아마도.))
나는 회개합니다, 그냥 게으름)) 이제 어느 정도 멈췄습니다. 무언가가 작동하는 것 같고 지금까지 나에게 적합합니다 .. 그리고 퍼지 논리 를 바라보고 NS 또는 RF와 결합하여 이미 아이디어가 있습니다 ..이 모든 MT5에 있습니다 :)
즉, MT5에 있는 모든 것이 아직 테스트되지 않았습니다. :)
오, 시작하지 않는 것이 좋습니다. 그러면 나중에 다시 사과하지 않아도 됩니다.