트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 945

2018.05.23 15:20 #9441

알렉세이 비아즈미킨 :

작은 TF에도 이러한 주기가 존재한다고 생각하십니까? 봅시다, 거기에 더 많은 바가 있을 것입니다!

작은 것에는 관심이 없고 분기별 패턴의 전체 변화에 관심이 있습니다.

기사가 있습니다 필요한 것을 확인하십시오

Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 15:41 #9442

막심 드미트리예프스키 :

작은 것에는 관심이 없고 분기별 패턴의 전체 변화에 관심이 있습니다.

기사가 있습니다 필요한 것을 확인하십시오

예, 기사를 읽었습니다. 예상대로 실제로 추세를 설명하는 함수(방향 이동)가 있습니다. 함수가 설명을 중단하면 새 함수를 생성하는 식입니다.

그래프의 진폭이 선택한 창에 대한 설명을 위해 함수가 도달한 너비를 표시한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?

Алёша 2018.05.23 15:53 #9443

Alexander_K2 :

그리고 실제로 Alyoshenka는 100 % 정확도를 가진 아들입니까? 도와주세요. 고통받는 우리를 구해주세요. 바로 여기에 Grail을 배치하세요. 보상을 받을 것이기 때문입니다.

그리고 멋진 친구들, 당신의 10% 실수로 당신과 어울려야 할까요? 당신이 0이나 마이너스로 갈 때 우리는 이야기 할 것입니다. 나는 모두가 마이너스가되기를 바랍니다.

Dr. Trader 2018.05.23 16:00 #9444

if (finRez_Buy>= 0 )Klass_Buy= 2 ;

여기 또 다른 흥미로운 실험이 있습니다.

각 거래 항목(finRez_Buy)에 대해 이익이 있습니다. 분류가 아니라 회귀를 위해 트리를 설정할 수 있습니다. 목표로 이러한 이익을 제공하십시오. 트리는 특정 값을 예측할 수 없을 것 같지만 최소한 허용된 분기에 따라 대상을 여러 그룹으로 나눕니다. 그런 다음 결과 트리를 그릴 수 있고 가지를 따라 더 많은 이익이 있는 곳을 이해하려고 합니다. 아마도 무언가가 정보 추출에 도움이 될 것입니다.

이러한 나무에 대한 긍정적인 예측은 진입 신호로 간주될 수 있습니다.

[삭제] 2018.05.23 16:12 #9445

알렉세이 비아즈미킨 :

그래프의 진폭이 선택한 창에 대한 설명을 위해 함수가 도달한 너비를 표시한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?

질문을 이해하려고 내 두뇌를 깨뜨렸다. 나는 쉬고 가난한 상인의 운명에 쓰라린 눈물을 흘릴 것이다

그리고 Alyosha 개별적으로

Olga Shelemey 2018.05.23 16:16 #9446

알료샤 :

그리고 멋진 친구들, 당신의 10% 실수로 당신과 어울려야 할까요? 당신이 0이나 마이너스로 갈 때 우리는 이야기 할 것입니다. 나는 모두가 마이너스가되기를 바랍니다.

Alyosha, 진지하게, 나는 이미 0에 있습니다. 왜냐하면 Erlang 스트림의 미끄러운 길을 내려가 티크 VR에서 강조 표시했습니다. 나는 바로 거기에 부딪쳤다 ... 나는 모든 것을 계산하지 않았다 ... 그러나 나는 변명하는 것이 아니라 단지 알고 싶다 - 당신은 또한 VR을 변형하거나 Asaulenko 등과 같이 당신이 가진 것으로 작업합니다 , 즉. M1, M5 등에서 OPEN, CLOSE?

나는 당신의 예측자 훈련 비밀이 필요하지 않습니다. 나는 단지 당신에게 대답을 요청합니다 - 당신은 BP를 변환할 것인가 말 것인가? 선배님 도와주세요...

감사합니다,

A_K2

Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 16:23 #9447

박사 상인 :

여기 또 다른 흥미로운 실험이 있습니다.

각 거래 항목(finRez_Buy)에 대해 이익이 있습니다. 분류가 아니라 회귀를 위해 트리를 설정할 수 있습니다. 목표로 이러한 이익을 제공하십시오. 트리는 특정 값을 예측할 수 없을 것 같지만 최소한 허용된 분기에 따라 대상을 여러 그룹으로 나눕니다. 그런 다음 결과 트리를 그릴 수 있고 가지를 따라 더 많은 이익이 있는 곳을 이해하려고 합니다. 아마도 무언가가 정보 추출에 도움이 될 것입니다.

이러한 나무에 대한 긍정적인 예측은 진입 신호로 간주될 수 있습니다.

불행히도 저는 이 알고리즘에 따라 트리를 구축할 수 있는 능력이 없습니다. 프로그램이 이를 지원하지 않습니다(또는 수행 방법을 모르겠습니다).

새 막대 에서 최종 결과의 데이터를 재설정할 수 있습니다. 여러분의 아이디어가 어떻게 나올지 궁금합니다!

일반적으로, 나는 마지막 막대의 구조를 보여줄 새로운 곧 예측자를 갖게 될 것입니다. , 그리고 내가 어드바이저에서 성공적으로 사용하면 네트워크가 응용 프로그램에서 이를 찾을 것이라고 생각합니다.

СанСаныч Фоменко 2018.05.23 16:25 #9448

그건 우리 가 하는 일이 아니야!

한 잡지 표지를 장식한 신경망으로 만든 사진(사진)

블룸버그 비즈니스위크(Bloomberg Businessweek) 매거진은 인공 지능에 관한 '당신이 생각하는 것보다 일찍(Sooner Than You Think)'이라는 특별호를 발행했습니다.

표지에는 신경망이 그린 여러 장의 사진이 실렸습니다. 편집자들은 얼마 전 누드를 그리도록 신경망을 "훈련"시킨 미국 프로그래머 Robbie Barratt의 도움을 받았습니다. Barratt의 이전 작업의 도움으로 이번에는 신경망이 실제 예술가의 붓과 구별하기 어려운 여러 풍경을 그릴 수 있었습니다.

프로그래머 자신은 간행물과의 인터뷰에서 신경망이 확실히 21세기 예술의 주요 도구 중 하나가 될 것이며 곧 그가 개발한 인공 지능이 분위기를 "생존"할 수 있을 것이라는 의견을 표명했습니다 스윙은 창의성에도 반영됩니다.

Dr. Trader 2018.05.23 16:26 #9449

올가 셸메이 :

나는 바로 거기에 부딪쳤다 ... 나는 모든 것을 계산하지 않았다 ...

당신은 카지노의 규칙에 따라 카지노의 영토에서 카지노에서 플레이합니다. Renat와 나는 경고했다. 실제 교환에 대한 포럼을 읽는 것이 더 낫습니다. MT5를 사용하면 액세스할 수 있습니다.

Aleksey Vyazmikin 2018.05.23 16:28 #9450

막심 드미트리예프스키 :

질문을 이해하려고 내 두뇌를 깨뜨렸다. 나는 쉬고 가난한 상인의 운명에 쓰라린 눈물을 흘릴 것이다

그리고 Alyosha 개별적으로

이 기사에서는 극한값과 후속 처리를 둘러싸는 선을 구성하여 함수를 생성하는 EMD 방법에 대해 설명합니다. 따라서 내가 이해하는 것처럼이 표시기의 차트에서 진폭의 너비를 볼 수 있습니다. 진폭은 주어진 시간 동안 두 극단의 차이에 따라 다릅니다.
작은 TF에도 이러한 주기가 존재한다고 생각하십니까? 봅시다, 거기에 더 많은 바가 있을 것입니다!
작은 것에는 관심이 없고 분기별 패턴의 전체 변화에 관심이 있습니다.
기사가 있습니다 필요한 것을 확인하십시오
예, 기사를 읽었습니다. 예상대로 실제로 추세를 설명하는 함수(방향 이동)가 있습니다. 함수가 설명을 중단하면 새 함수를 생성하는 식입니다.
그래프의 진폭이 선택한 창에 대한 설명을 위해 함수가 도달한 너비를 표시한다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?
그리고 실제로 Alyoshenka는 100 % 정확도를 가진 아들입니까? 도와주세요. 고통받는 우리를 구해주세요. 바로 여기에 Grail을 배치하세요. 보상을 받을 것이기 때문입니다.
그리고 멋진 친구들, 당신의 10% 실수로 당신과 어울려야 할까요? 당신이 0이나 마이너스로 갈 때 우리는 이야기 할 것입니다. 나는 모두가 마이너스가되기를 바랍니다.
여기 또 다른 흥미로운 실험이 있습니다.
각 거래 항목(finRez_Buy)에 대해 이익이 있습니다. 분류가 아니라 회귀를 위해 트리를 설정할 수 있습니다. 목표로 이러한 이익을 제공하십시오. 트리는 특정 값을 예측할 수 없을 것 같지만 최소한 허용된 분기에 따라 대상을 여러 그룹으로 나눕니다. 그런 다음 결과 트리를 그릴 수 있고 가지를 따라 더 많은 이익이 있는 곳을 이해하려고 합니다. 아마도 무언가가 정보 추출에 도움이 될 것입니다.
이러한 나무에 대한 긍정적인 예측은 진입 신호로 간주될 수 있습니다.
질문을 이해하려고 내 두뇌를 깨뜨렸다. 나는 쉬고 가난한 상인의 운명에 쓰라린 눈물을 흘릴 것이다
그리고 Alyosha 개별적으로
Alyosha, 진지하게, 나는 이미 0에 있습니다. 왜냐하면 Erlang 스트림의 미끄러운 길을 내려가 티크 VR에서 강조 표시했습니다. 나는 바로 거기에 부딪쳤다 ... 나는 모든 것을 계산하지 않았다 ... 그러나 나는 변명하는 것이 아니라 단지 알고 싶다 - 당신은 또한 VR을 변형하거나 Asaulenko 등과 같이 당신이 가진 것으로 작업합니다 , 즉. M1, M5 등에서 OPEN, CLOSE?
나는 당신의 예측자 훈련 비밀이 필요하지 않습니다. 나는 단지 당신에게 대답을 요청합니다 - 당신은 BP를 변환할 것인가 말 것인가? 선배님 도와주세요...
감사합니다,
A_K2
그건 우리 가 하는 일이 아니야!
한 잡지 표지를 장식한 신경망으로 만든 사진(사진)
블룸버그 비즈니스위크(Bloomberg Businessweek) 매거진은 인공 지능에 관한 '당신이 생각하는 것보다 일찍(Sooner Than You Think)'이라는 특별호를 발행했습니다.
표지에는 신경망이 그린 여러 장의 사진이 실렸습니다. 편집자들은 얼마 전 누드를 그리도록 신경망을 "훈련"시킨 미국 프로그래머 Robbie Barratt의 도움을 받았습니다.Barratt의 이전 작업의 도움으로 이번에는 신경망이 실제 예술가의 붓과 구별하기 어려운 여러 풍경을 그릴 수 있었습니다.
프로그래머 자신은 간행물과의 인터뷰에서 신경망이 확실히 21세기 예술의 주요 도구 중 하나가 될 것이며 곧 그가 개발한 인공 지능이 분위기를 "생존"할 수 있을 것이라는 의견을 표명했습니다 스윙은 창의성에도 반영됩니다.
당신은 카지노의 규칙에 따라 카지노의 영토에서 카지노에서 플레이합니다. Renat와 나는 경고했다. 실제 교환에 대한 포럼을 읽는 것이 더 낫습니다. MT5를 사용하면 액세스할 수 있습니다.
이 기사에서는 극한값과 후속 처리를 둘러싸는 선을 구성하여 함수를 생성하는 EMD 방법에 대해 설명합니다. 따라서 내가 이해하는 것처럼이 표시기의 차트에서 진폭의 너비를 볼 수 있습니다. 진폭은 주어진 시간 동안 두 극단의 차이에 따라 다릅니다.