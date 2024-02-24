트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 872

도와주세요. 여기 많은 사람들이 까다로운 가중치/계수를 할당하는 데 관여했다고 생각합니다. 이 문제를 해결해야 합니다.

계수의 구성

알렉세이 비아즈미킨 , 2018.04.29 00:16

새로운 주제를 만들지 않기 위해 여기에 묻겠습니다. 아마도 도와주고 싶은 똑똑한 사람들이있을 것입니다.

내 작업은 그러한 작업입니다. 계수의 최대값, 최소값 및 평균값이 주어지면 가속도의 변화로 최소값에서 최대값 범위의 계수를 계산하는 함수(코드)를 만들어야 합니다. 중심에서 최소로 - 감속이 있는 경우 중심에서 최대로, 최대 및 최소 값은 이 범위를 초과하는 계수 값이 측면 중 하나의 통로와 동일한 두 개의 통로입니다. 또는 계수가 매우 느리게 변경됩니다(첫 번째 옵션이 더 복잡한 경우).

그래픽으로 보면 이렇습니다



이 문제를 어떻게 코드에 넣고 먼저 함수로 표현할까요?


알렉세이 비아즈미킨 :

도와주세요. 여기 많은 사람들이 까다로운 가중치/계수를 할당하는 데 관여했다고 생각합니다. 이 문제를 해결해야 합니다.


이 계수의 동작에 대한 요구 사항에 따라 어떤 형태로든 수행할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

.

또는 다음과 같이 :

.

또는 다음과 같이 :

.

선택적으로 오프셋(위/아래)을 입력할 수 있습니다. 압축하거나 늘리십시오. 주어진 프레임워크로 이동합니다. 또는 예를 들어 변곡점에서 동작을 변경합니다. 등.

이것들은 좋은 간단한 예입니다.

더 복잡한 종속성을 적용할 수 있습니다.

알렉세이 비아즈미킨 :

도와주세요. 여기 많은 사람들이 까다로운 가중치/계수를 할당하는 데 관여했다고 생각합니다. 이 문제를 해결해야 합니다.



.

이것은 당신의 문제에 대한 해결책입니다.

 
올렉 자동판매기 :


이것은 당신의 문제에 대한 해결책입니다.

수식에 감사하지만 이것을 어떻게 코딩할 수 있는지 모르겠습니다.

그리고 마지막 사진은 답이 아니라 하한선에서 중심으로 갈수록 곡선이 더 강하게 변하다가 2/3 정도까지 살짝 변하다가 다시 상한선으로 강하게 변하는 것이 중요합니다 , 즉. 선형적이지 않게.

알렉세이 비아즈미킨 :

수식에 감사하지만 이것을 어떻게 코딩할 수 있는지 모르겠습니다.


물론이죠.

매우 쉽고 간단하게 코딩할 수 있습니다. 

   
   Xmin=  0.0;
   Xmax= 10.0;
   Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0;

   Kmin= Xmin/Xcp;
   Kmax= Xmax/Xcp;

   if( x >= Xmax )   k= Kmax; else
   if( x <= Xmin )   k= Kmin; else
                     k= X/Xcp;



그리고 마지막 사진은 답이 아니라 하한선에서 중심으로 갈수록 곡선이 더 강하게 변하다가 2/3 정도까지 살짝 변하다가 다시 상한선으로 강하게 변하는 것이 중요합니다 , 즉. 선형적이지 않게.

이 경우 필요한 k(x) 변화 법칙을 나타낼 필요가 있다.

 
올렉 자동판매기 :

물론이죠.

매우 쉽고 간단하게 코딩할 수 있습니다.


코드 예제에 감사드립니다.

올렉 자동판매기 :


이 경우 필요한 k(x) 변화 법칙을 나타낼 필요가 있다.

요점은 그런 특성을 가진 함수를 구성하는 방법을 모른다는 것입니다. 그 의미는 센터가 가장 안정적인 시스템이고 나머지는 일반적으로 한계까지 허용 가능한 오류이며 쓰레기는 좋지 않다는 것입니다.

알렉세이 비아즈미킨 :

코드 예제에 감사드립니다.

요점은 그런 특성을 가진 함수를 구성하는 방법을 모른다는 것입니다. 그 의미는 센터가 가장 안정적인 시스템이고 나머지는 일반적으로 한계까지 허용 가능한 오류이며 쓰레기는 좋지 않다는 것입니다.

이것은 다양한 방식으로 설명될 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.


.

이것을 반영의 예로만 보십시오.

최종 버전에서는 필요한/가능한 단순화/축소가 이루어지고 공식은 가능한 한 비교적 단순한 형태로 축소됩니다.

 
올렉 자동판매기 :

이것은 다양한 방식으로 설명될 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

.

좋아 보인다! 그리고 그것을 인간이 이해할 수 있는 코드로 번역하는 방법은 무엇입니까?

 
