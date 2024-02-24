트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 872 1...865866867868869870871872873874875876877878879...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 00:23 #8711 도와주세요. 여기 많은 사람들이 까다로운 가중치/계수를 할당하는 데 관여했다고 생각합니다. 이 문제를 해결해야 합니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 계수의 구성 알렉세이 비아즈미킨 , 2018.04.29 00:16 새로운 주제를 만들지 않기 위해 여기에 묻겠습니다. 아마도 도와주고 싶은 똑똑한 사람들이있을 것입니다. 내 작업은 그러한 작업입니다. 계수의 최대값, 최소값 및 평균값이 주어지면 가속도의 변화로 최소값에서 최대값 범위의 계수를 계산하는 함수(코드)를 만들어야 합니다. 중심에서 최소로 - 감속이 있는 경우 중심에서 최대로, 최대 및 최소 값은 이 범위를 초과하는 계수 값이 측면 중 하나의 통로와 동일한 두 개의 통로입니다. 또는 계수가 매우 느리게 변경됩니다(첫 번째 옵션이 더 복잡한 경우). 그래픽으로 보면 이렇습니다 이 문제를 어떻게 코드에 넣고 먼저 함수로 표현할까요? Metatrader 5로 시작하는 방법 오류, 버그, 질문 장 마감 [삭제] 2018.04.29 02:58 #8712 알렉세이 비아즈미킨 : 도와주세요. 여기 많은 사람들이 까다로운 가중치/계수를 할당하는 데 관여했다고 생각합니다. 이 문제를 해결해야 합니다. 이 계수의 동작에 대한 요구 사항에 따라 어떤 형태로든 수행할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. . 또는 다음과 같이 : . 또는 다음과 같이 : . 선택적으로 오프셋(위/아래)을 입력할 수 있습니다. 압축하거나 늘리십시오. 주어진 프레임워크로 이동합니다. 또는 예를 들어 변곡점에서 동작을 변경합니다. 등. 이것들은 좋은 간단한 예입니다. 더 복잡한 종속성을 적용할 수 있습니다. [삭제] 2018.04.29 10:11 #8713 알렉세이 비아즈미킨 : 도와주세요. 여기 많은 사람들이 까다로운 가중치/계수를 할당하는 데 관여했다고 생각합니다. 이 문제를 해결해야 합니다. . 이것은 당신의 문제에 대한 해결책입니다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 11:00 #8714 올렉 자동판매기 : 이것은 당신의 문제에 대한 해결책입니다. 수식에 감사하지만 이것을 어떻게 코딩할 수 있는지 모르겠습니다. 그리고 마지막 사진은 답이 아니라 하한선에서 중심으로 갈수록 곡선이 더 강하게 변하다가 2/3 정도까지 살짝 변하다가 다시 상한선으로 강하게 변하는 것이 중요합니다 , 즉. 선형적이지 않게. [삭제] 2018.04.29 11:27 #8715 알렉세이 비아즈미킨 : 수식에 감사하지만 이것을 어떻게 코딩할 수 있는지 모르겠습니다. 물론이죠. 매우 쉽고 간단하게 코딩할 수 있습니다. Xmin= 0.0; Xmax= 10.0; Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0; Kmin= Xmin/Xcp; Kmax= Xmax/Xcp; if( x >= Xmax ) k= Kmax; else if( x <= Xmin ) k= Kmin; else k= X/Xcp; 그리고 마지막 사진은 답이 아니라 하한선에서 중심으로 갈수록 곡선이 더 강하게 변하다가 2/3 정도까지 살짝 변하다가 다시 상한선으로 강하게 변하는 것이 중요합니다 , 즉. 선형적이지 않게. 이 경우 필요한 k(x) 변화 법칙을 나타낼 필요가 있다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 12:07 #8716 올렉 자동판매기 : 물론이죠. 매우 쉽고 간단하게 코딩할 수 있습니다. 코드 예제에 감사드립니다. 올렉 자동판매기 : 이 경우 필요한 k(x) 변화 법칙을 나타낼 필요가 있다. 요점은 그런 특성을 가진 함수를 구성하는 방법을 모른다는 것입니다. 그 의미는 센터가 가장 안정적인 시스템이고 나머지는 일반적으로 한계까지 허용 가능한 오류이며 쓰레기는 좋지 않다는 것입니다. [삭제] 2018.04.29 12:10 #8717 알렉세이 비아즈미킨 : 코드 예제에 감사드립니다. 요점은 그런 특성을 가진 함수를 구성하는 방법을 모른다는 것입니다. 그 의미는 센터가 가장 안정적인 시스템이고 나머지는 일반적으로 한계까지 허용 가능한 오류이며 쓰레기는 좋지 않다는 것입니다. 이것은 다양한 방식으로 설명될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. . 이것을 반영의 예로만 보십시오. 최종 버전에서는 필요한/가능한 단순화/축소가 이루어지고 공식은 가능한 한 비교적 단순한 형태로 축소됩니다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 12:16 #8718 올렉 자동판매기 : 이것은 다양한 방식으로 설명될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. . 좋아 보인다! 그리고 그것을 인간이 이해할 수 있는 코드로 번역하는 방법은 무엇입니까? Alexander Ivanov 2018.04.29 12:17 #8719 여기요) 봇이 준비되었나요? 놀자 😂😂😂 Yuriy Asaulenko 2018.04.29 13:05 #8720 알렉산더 이바노프 : 여기요) 봇이 준비되었나요? 놀자 😂😂😂 아무거나 선택하고 플레이하세요 - 봇 1...865866867868869870871872873874875876877878879...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
계수의 구성
알렉세이 비아즈미킨 , 2018.04.29 00:16
새로운 주제를 만들지 않기 위해 여기에 묻겠습니다. 아마도 도와주고 싶은 똑똑한 사람들이있을 것입니다.
내 작업은 그러한 작업입니다. 계수의 최대값, 최소값 및 평균값이 주어지면 가속도의 변화로 최소값에서 최대값 범위의 계수를 계산하는 함수(코드)를 만들어야 합니다. 중심에서 최소로 - 감속이 있는 경우 중심에서 최대로, 최대 및 최소 값은 이 범위를 초과하는 계수 값이 측면 중 하나의 통로와 동일한 두 개의 통로입니다. 또는 계수가 매우 느리게 변경됩니다(첫 번째 옵션이 더 복잡한 경우).
그래픽으로 보면 이렇습니다
이 문제를 어떻게 코드에 넣고 먼저 함수로 표현할까요?
이 계수의 동작에 대한 요구 사항에 따라 어떤 형태로든 수행할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
.
또는 다음과 같이 :
.
또는 다음과 같이 :
.
선택적으로 오프셋(위/아래)을 입력할 수 있습니다. 압축하거나 늘리십시오. 주어진 프레임워크로 이동합니다. 또는 예를 들어 변곡점에서 동작을 변경합니다. 등.
이것들은 좋은 간단한 예입니다.
더 복잡한 종속성을 적용할 수 있습니다.
.
이것은 당신의 문제에 대한 해결책입니다.
수식에 감사하지만 이것을 어떻게 코딩할 수 있는지 모르겠습니다.
그리고 마지막 사진은 답이 아니라 하한선에서 중심으로 갈수록 곡선이 더 강하게 변하다가 2/3 정도까지 살짝 변하다가 다시 상한선으로 강하게 변하는 것이 중요합니다 , 즉. 선형적이지 않게.
물론이죠.
매우 쉽고 간단하게 코딩할 수 있습니다.
이 경우 필요한 k(x) 변화 법칙을 나타낼 필요가 있다.
요점은 그런 특성을 가진 함수를 구성하는 방법을 모른다는 것입니다. 그 의미는 센터가 가장 안정적인 시스템이고 나머지는 일반적으로 한계까지 허용 가능한 오류이며 쓰레기는 좋지 않다는 것입니다.
이것은 다양한 방식으로 설명될 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
.
이것을 반영의 예로만 보십시오.
최종 버전에서는 필요한/가능한 단순화/축소가 이루어지고 공식은 가능한 한 비교적 단순한 형태로 축소됩니다.
좋아 보인다! 그리고 그것을 인간이 이해할 수 있는 코드로 번역하는 방법은 무엇입니까?
여기요)
